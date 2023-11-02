Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi 'İstanbul İçin Son Çağrı'dan yeni fragman

Yayınlanma: 02.11.2023 - 13:12

Güncelleme: 02.11.2023 - 13:12

Hayranların dört gözle beklediği Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'i bir araya getiren "İstanbul İçin Son Çağrı" filminin fragmanı yayınlandı.

Netflix yapımı "İstanbul İçin Son Çağrı" filmi, 24 Kasım’da tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.

Yönetmenliğini Gönenç Uyanık’ın üstlendiği ve ikiliyi yıllar sonra tekrar bir araya getiren filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı.



Film, İstanbul'dan New York'a giderken tesadüfen tanışan Serin ve Mehmet'in New York'ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı ve unutulmaz bir geceye sürüklenişini anlatıyor.