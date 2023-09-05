'Bihter' ve 'Behlül' yıllar sonra aynı masada... Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, Fatih Terim'in doğum gününde bir araya geldi

Yayınlanma: 05.09.2023 - 15:59

Güncelleme: 05.09.2023 - 16:01

Fatih Terim, doğum gününü kendisi için İstanbul Boğazı'nda düzenlenen bir partiyle kutladı. Spor ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı partiye Terim Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde geldi.

Organizasyona Hagi, Ümit Davala, Necati Ateş ve Hasan Şaş gibi Galatasaray efsaneleri ile sanat dünyasından ünlü isimler de katıldı.

İKİ İSİM YENİDEN AYNI MASADA

Organizasyonda Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat de yer aldı. İkisinin aynı masada oturması sosyal medyada 'Behlül ile Bihter yıllar sonra aynı masada' notuyla paylaşıldı.

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.