Eser ve Berfu Yenenler'in 'papaz erik' videosu sosyal medyada gündem oldu
Reyonlarda yavaş yavaş yerini almaya başlayan papaz eriğin fiyatı altınla yarışır hale geldi. Komedyen Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'in paylaştığı 'erik' videosu sosyal medyada gündem oldu.
Papaz erik, bir markette kilosu 999.50 liradan satışa çıktı. Etiket fiyatı sosyal medyada gündem oldu.
Berfu-Eser Yenenler çifti, eriğin fiyatıyla ilgili sosyal medya hesaplarından ‘Günümüzde düğünler’ adlı bir video paylaştı.
Çiftin gelinlik ve damatlıkla çektiği videoda beşibiryerdenin erikli versiyonu takıldığı görüntülere binlerce yorum yağdı.
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