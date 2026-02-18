Bergama'da ezber bozan keşif: Romalıların 'dışkı ilacı' ilk kez kanıtlandı!

Arkeoloji dünyası, Bergama Antik Kenti'nden gelen haberle sarsıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Arkeolog Cenker Atila'nın liderliğindeki ekip, Roma dönemine ait bir cam şişenin (unguentarium) içinde şaşırtıcı bir karışım buldu: İnsan dışkısı, kekik ve zeytinyağı. Bu keşif, antik metinlerde sıkça bahsedilen ancak bugüne kadar fiziksel bir kanıtına rastlanmayan "dışkı ile tedavi" yönteminin ilk somut belgesi oldu.

ÜNLÜ HEKİM GALENOS'UN REÇETESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Bergama doğumlu olan ve Roma İmparatorluğu'nun en güçlü isimlerine hekimlik yapan Galenos, tıp tarihinin en etkili figürlerinden biri olarak kabul ediliyor. Araştırmacılar, MS 2. yüzyıla tarihlenen şişedeki karışımın, bizzat Galenos tarafından tarif edilen tıbbi bir preparat olduğunu saptadı. Antik çağda bu tür karışımların enfeksiyonlardan üreme bozukluklarına kadar geniş bir yelpazede "şifa" niyetine kullanıldığı biliniyor.

MODERN TIBBIN 'DIŞKI TRANSFERİ' ANTİK ÇAĞDA BİLİNİYORDU

Bulgular, sadece bir ilaç tarifini değil, aynı zamanda modern tıbbın güncel tedavi yöntemlerinden biri olan "fekal mikrobiyota transferi"nin kökenlerini de aydınlatıyor. Bugün özellikle dirençli bağırsak enfeksiyonlarında kullanılan bu yöntem, sağlıklı bir donörden alınan bakterilerin hastaya aktarılmasını esas alıyor. Arkeolog Cenker Atila, elde edilen verilerin, binlerce yıl önceki hekimlerin mikrobiyota dengesinin önemini kavradıklarını kanıtladığını ifade etti.

KEKİK KOKUSU 1800 YIL SONRA HALA ORADA

Genellikle parfüm saklamak için kullanılan cam şişenin, tıbbi bir amaçla yeniden kullanıldığı anlaşıldı. Karışımdaki yüksek yoğunluklu kekiğin ise hem antibakteriyel özellikleri nedeniyle hem de dışkının ağır kokusunu bastırmak için eklendiği tahmin ediliyor. Arkeologlar, yüzyıllar sonra kapağı açılan şişede herhangi bir kötü kokuyla karşılaşmadıklarını, kekiğin koruyucu etkisinin hala sürdüğünü belirttiler.