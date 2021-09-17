'Bergen'in katili Halis Serbest'i Erdal Beşikçioğlu canlandıracak' iddiası
Serenay Sarıkaya’nın ayrılmak zorunda kaldığı Bergen filminin yeni başrolü Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah olmuştu. Son olarak, filmde Bergen'i öldüren Halis Serbest'i ise Erdal Beşikçioğlu'nun oynayacağı iddia edildi.
Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın, yapımcılığını
Mine Şengöz'ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı
filmde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.
NTV’de yer alan habere göre, Bergen filminin erkek başrol
oyuncusu belli oldu. Erdal Beşikçioğlu’nun projede, Bergen’in yüzüne kezzap
atıp ardından da onu öldüren Halis Serbest’e hayat vereceği iddia edildi.
İddiaya göre yakın zamanda Adana’da sete çıkacak yapım için
gelen teklifi kabul eden sanatçı çalışmalara başladı.
Oynadığı her projede adından söz ettiren Beşikçioğlu’nun,
Bergen hakkında yazılan kitabı, o dönem çıkan haberleri ve videoları izleyerek,
rolüne çalıştığı öne sürüldü.
Bergen'in hikayesi, aile fertlerinin dayanışmasıyla, bedensel ve ruhsal haysiyeti gözeterek yazıldı. Bu filmde Bergen bir kurban değil, müzisyen kudretiyle öne çıkan bir kahraman olacak.
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