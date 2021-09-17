'Bergen'in katili Halis Serbest'i Erdal Beşikçioğlu canlandıracak' iddiası

17 Eylül 2021 Cuma, 14:26

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın, yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı filmde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

NTV’de yer alan habere göre, Bergen filminin erkek başrol oyuncusu belli oldu. Erdal Beşikçioğlu’nun projede, Bergen’in yüzüne kezzap atıp ardından da onu öldüren Halis Serbest’e hayat vereceği iddia edildi.

İddiaya göre yakın zamanda Adana’da sete çıkacak yapım için gelen teklifi kabul eden sanatçı çalışmalara başladı.

Oynadığı her projede adından söz ettiren Beşikçioğlu’nun, Bergen hakkında yazılan kitabı, o dönem çıkan haberleri ve videoları izleyerek, rolüne çalıştığı öne sürüldü.

Bergen'in hikayesi, aile fertlerinin dayanışmasıyla, bedensel ve ruhsal haysiyeti gözeterek yazıldı. Bu filmde Bergen bir kurban değil, müzisyen kudretiyle öne çıkan bir kahraman olacak.