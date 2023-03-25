Bergüzar Korel'den 'yardım kolisi' tepkisi

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 09:04

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 09:04

Oyuncu Bergüzar Korel, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından depremzedelere destek için gönderilen yardım kolisinin içinden topuklu ayakkabı çıkmasına tepki gösterdi.

"SİZLER İYİLİK PEŞİNDE DEĞİLSİNİZ"

Gönderilen ayakkabıyı sosyal medya hesabından "Ayakkabıyı bize yollayan kişi umarım bu mesajımı görürsün" ifadeleriyle paylaşan oyuncu, şunları söyledi:

"Dayanışma içinde olmak demek hep beraber el ele yaraları sarmak demek, buradayım demek, neye ihtiyacın varsa elimden geleni yapmaya hazırım demek. Sen ve senin gibiler asla bizim dayanışmamız içinde olamazsınız. Sizler iyilik peşinde değilsiniz. Bizler oraya gönderdiğimiz bebek kıyafetlerini yıkayıp, ütüleyip gönderirken, her türlü ayrıntıyı düşünürken, siz bu depoları evdeki eskileri gönderebileceğiniz bir yer sanıyorsunuz."

Oyuncu paylaşımında ayrıca "Umarım bir gün o insanların ne yaşadığını anlayacak konuma gelirsiniz bu da benim duam olsun" ifadelerine yer verdi.