Berkay Ateş'ten Tamer Karadağlı'ya sert eleştiri: 'Biraz kendinize bakacaksınız'

Yayınlanma: 17.11.2024 - 17:53

Güncelleme: 17.11.2024 - 17:53

Oyuncular Berkay Ateş ve Güven Murat Akpınar, Socrates Club'ın YouTube kanalında yayınlanan "Gelişigüzel" serisinin yeni bölümünde bir araya geldi.

Onur Erdem’in "Devlet Tiyatroları Instagram hesabı daha çok Tamer Karadağlı fotoğrafı paylaşmalıdır" önermesi üzerine Berkay Ateş, esprili bir dille, "Biz takip etmiyoruz, çok mu paylaşıyorlar? Daha fazla paylaşmalılar. Reels çekmelerini öneriyorum" dedi.

Güven Murat Akpınar ise "Sanatın bu olduğu anlaşılsın" ifadeleriyle tiyatro sanatının önemine dikkat çekerken, ikili Devlet Tiyatrosu'nun geçmişten bugüne değin önemini ve değerini vurguladı.

Berkay Ateş, medyaya yansıyan, Devlet Tiyatroları'ndaki baskı iddialarına da değinerek, “Bir kurumu düzeltmek istiyorsanız önce kendinize bakacak, sonra kurumu düzelteceksiniz” açıklamasında bulundu.