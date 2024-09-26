Devlet Tiyatroları'nda Tamer Karadağlı krizi: Selçuk Yöntem sert çıkıştı!

Yayınlanma: 26.09.2024 - 11:27

Güncelleme: 26.09.2024 - 11:39

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı, sanatçılarla ilgili tartışma yaratan açıklamalarda bulundu. Karadağlı, bazı sanatçıların yıllarca çalışmadan maaş aldığını belirterek, "Kimsenin oturup yıllarca sadece maaş alıp 'Ben oyuncuyum', 'Ben tiyatrocuyum' demesi doğru gelmiyor. 'Çalışmayacaksanız istifa edin' diyorum. Birçok arkadaşımıza 'Gidin dizi-filmlerde oynayın, para kazanın, isminiz marka değeri taşısın' diyorum. Bunu destekliyorum ama sözleşmelerinde 'asli görevinizi aksatmamak' kaydıyla" ifadelerini kullandı.

Karadağlı'nın açıklamaları üzerine Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gaye Filiz Alacacı, sosyal medya üzerinden yaptığı bir yorumla eleştirileri destekledi.

Alacacı, "Açık hava tiyatroları, belediye salonları bedava. Oyna, 40 kişi gelsin, sonra istatistiğe 4 bin kişi yaz..." diyerek Karadağlı'yı eleştiren bir paylaşım yaptı.

Bu paylaşımının ardından Alacacı, DT Genel Müdürlüğü'ne çağrılarak telefonunun alındığını ve üç saat boyunca bir odada tutulduğunu iddia etti. Alacacı, Tamer Karadağlı, danışmanı Görkem Ali Kaya ve özel kalem müdürü Ali Ceyhan'dan şikayetçi olarak suç duyurusunda bulundu. Sanatçı, üç isim hakkında 'hürriyeti tehdit, görevi kötüye kullanma ve haberleşmenin engellenmesi' suçlarından soruşturma başlatılarak dava açılmasını talep etti.

Suç duyurusu dilekçesine göre olaylar şöyle gelişti:

Alacacı, Ali Ceyhan tarafından görüşmeye çağrıldı. Görüşmeye gittiğinde telefonu alındı ve daha sonra Karadağlı'nın danışmanı Görkem Ali Kaya tarafından üç saat boyunca bir odada alıkonularak sorguya çekildi. Kaya, Alacacı'ya paylaşımının suç teşkil ettiğini ve resmi makamlarla başının derde gireceğini söyledi. Ayrıca, Alacacı'dan Tamer Karadağlı'dan özür dilemesi istendi ancak Alacacı bu talebi reddetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, DT'nin talebi üzerine bir başmüfettiş ve müfettiş yardımcısı görevlendirerek olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tamer Karadağlı'nın açıklamaları ve Alacacı'nın yaşadığı olaylar, Devlet Tiyatroları camiasında geniş yankı bulurken, ünlü tiyatrocu Selçuk Yöntem de duruma tepki gösterdi.

Yöntem, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü; Muhsin Ertuğrul, Cüneyt Gökçer, Ergin Orbey, Turgut Özakman, Raik Alnıaçık, Bozkurt Kuruç, Yücel Erten, Tamer Levent, Lemi Bilgin... Sanatı ve sanatçılarını daha iyiye teşvik eden bir kurum nereden nereye geldi. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.