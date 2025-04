Berkay Şahin’den Volkan Konak’a duygusal veda

Yayınlanma: 07.04.2025 - 09:46

Güncelleme: 07.04.2025 - 09:46

"Yaz", "İki Hece" ve "Benim Hikayem" gibi sevilen şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Berkay Şahin, geçtiğimiz günlerde sahnede konser verdiği sırada hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak’ı duygusal bir mesajla andı.

"ÇOK İYİ İNSANDI BE…"

43 yaşındaki Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu dünyadan bir Volkan ağabey geçti gitti... Her aklıma geldiğinde sesim soluğum kesiliyor! Vallahi billahi herkese neşe saçardı! Vallahi billahi vardır kırdığı ama hep güldürdüğüne, yardım ettiği kardeşlerime denk geldim! İyi insandı! Çok iyi insandı be... Ne diyeyim, çok üzülüyorum. Bu kadar ölmesi gereken kötü kalpli insan varken... Rabbim, sen affet, hesabına kitabına karışmak değil ama neden diye soruyorum be..."

Konak’ın ölüm haberinin ardından birlikte yer aldıkları bir programdan şarkı söyledikleri anları da paylaşan Berkay, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Ben kendi ailem dahil olmak üzere hayatımda hiç gidenleri buraya koymaktan, acımı paylaşmaktan yana değilim. Ama benim aslan ağabeyim, can ağabeyim VOLKAN AĞABEYİM göçtü gidiyor..."

VOLKAN KONAK 58 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

“Kuzeyin Oğlu” lakaplı Volkan Konak, Kıbrıs’taki bayram konseri sırasında sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan usta sanatçı, 58 yaşında aramızdan ayrıldı.

Volkan Konak için ilk tören İstanbul’da düzenlendi. Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından sanatçının naaşı, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine götürüldü. Burada Güney Mahallesi’nde, öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.