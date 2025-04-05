Son anlarında yanındaydı! Yakın arkadaşından Volkan Konak'a veda

Yayınlanma: 05.04.2025 - 12:37

Güncelleme: 05.04.2025 - 12:37

Türk müziğinin önemli isimlerinden "Kuzeyin Oğlu" lakaplı Volkan Konak, Kıbrıs'taki bir programı sırasında sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan ünlü sanatçı, 58 yaşında hayatını kaybetti.

Konak için ilk tören İstanbul'da düzenlendi. Öğle namazını müteakip Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Ardından ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon’un Maçka ilçesine götürülerek burada da öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verildi.

SON ANLARINDA YANINDA OLAN MÜZİSYENİN PAYLAŞIMI

Volkan Konak’ın yakın arkadaşı olan müzisyen Selim Bölükbaşı, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Bölükbaşı, Konak’ın sahnede son anlarına dair duygularını paylaşarak, yaşadığı acıyı kelimelere dökmekte güçlük çektiğini ifade etti.

Bölükbaşı, paylaşımında, “İçimin yandığı, beynimin uyuştuğu, kalbimin sıkıştığı, gözlerimin görme yetisinin yetersiz kaldığı, damarlarımdaki kanın sanki çekildiği, vücudumun 300 kilometre hızla duvara toslayıp paramparça olduğu anlar arasında pinpon topu gibi gidip gelişimin tarif edilemezliği” ifadelerini kullanarak, yaşadığı acıyı anlatmaya çalıştı. Konak ile birlikte geçirdiği 20 yıllık dostluk ve anılarının ağırlığından söz eden Bölükbaşı, sanatçının artık yanında olamayacak olmanın hüznünü de dile getirdi.

Bölükbaşı, “Şarkılarda görüşmek üzere Volkan ağabey” diyerek, Konak’ı bir kez daha anarken, şarkıların artık hasretini gidereceği birer hatıra olacağına vurgu yaptı.

YILLAR ÖNCEKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Konak’ın vefatının ardından, yıllar önce söylediği sözler de gündem oldu. Ünlü sanatçının, hayattayken söylediği anlamlı sözler, hayranları ve dostları tarafından unutulmaz bir hatıra olarak hatırlanıyor. Özellikle Cerrahpaşa, Yarim Yarim ve Mimoza Çiçeğim gibi unutulmaz şarkıları ve sözleri, Konak’ın müzik dünyasında bıraktığı izleri bir kez daha gözler önüne serdi.