Yayınlanma: 27.03.2025 - 11:04

Güncelleme: 27.03.2025 - 11:04

Uludağ'daki Kervansaray Otel'de çıkan yangında, 24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli kayakçı Berkin Usta yaşamını yitirdi. Peki, Berkin Usta kimdir? Milli Kayakçı Berkin Usta neden yaşamını yitirdi?

BERKİN USTA KİMDİR?

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli takım sporcusu Berkin Usta , 29 Mayıs 2000'de Türkiye'nin Bursa kentinde doğdu. Babası Yahya Usta, ulusal bir alp kayakçısıydı.

Spor Kariyeri

Kayak sporuna ilgisi henüz iki buçuk yaşındayken başladı. 2017 yılında Erzurum'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde büyük slalom branşında yarışmış ve 21. sırada yer aldı. Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda büyük slalomda Türkiye'yi temsil etti. İlk inişinde 89 sporcu arasında 1.17.91'lik derecesiyle 45'inci olurken, ikinci inişinde de 1.24.81'lik derece elde etti.

Eğitim Hayatı

Berkin Usta, toplamda 2.42.72'lik derecesiyle ilk kez katıldığı olimpiyat oyunlarında 43'üncü sırada yer aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik okuyordu.

BERKİN USTA NEDEN YAŞAMINI YİTİRDİ?

Uludağ'da bir süredir kapalı olduğu bildirilen bir otelde çıkan yangında 24 yaşındaki milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta hayatını kaybetti.