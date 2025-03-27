Yayınlanma: 27.03.2025 - 10:10

Güncelleme: 27.03.2025 - 10:10

Bursa'da 1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesinin süresi dolduğu ve Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin ruhsatını yenilemediği Kervansaray Otel’de, saat 05.29 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Peki, Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel kimin? Kervansaray Otel'in ruhsatı neden iptal edildi?

ULUDAĞ KERVANSARAY OTEL KİMİN?

1997 yılında kurulan Kervansaray Yatırım Holding ile halka açılan grup, Uludağ'dan Antalya'ya 10'a yakın otelin sahibi oldu. Sayılgan grubunu bir süre sonra ikinci kuşak temsilcisi Selim Sayılgan yönetmeye başladı. Fakat kız kardeşi Zeynep Tümer'in dava açması le birlikte Selim Sayılgan'ın görevine son verildi.

Kervansaray Holding’in ikinci kuşak temsilcisi Zeynep Tümer’in, “Şirketin içini boşalttığı” gerekçesi ile kardeşi Selim Sayılgan’a karşı açtığı davada çıkan kararı İstinaf Mahkemesi onadı. İstinaf, Sayılgan’a üç ayrı suçtan verilen 19 yıllık hapis cezasının yerinde olduğuna hükmetti.

KERVANSARAY OTEL'IN RUHSATI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Otelin belediye ruhsatı, basit konaklama belgesinin süresi dolduğu, yangın sistemlerinin bulunmaması ve Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için yenilenmemişti.

Mahkemece tahliyesine karar verilen Uludağ Kervansaray Otel'den üç kişi bilinci kapalı şekilde çıkarıldı ve acilen hastanelere sevk edildi. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Şu anda Uludağ Kervansaray Otel'de çıkan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.