Yayınlanma: 21.07.2024 - 11:40

Güncelleme: 21.07.2024 - 11:40

Yarım Elma, Recep İvedik ve Kırmızı Oda gibi birçok başarılı yapımda rol alan Berna Biber, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Bu açıklamaları sonrası ünlü oyuncu, yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Berna Biber kimdir? Berna Biber kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

BERNA BİBER KİMDİR?

Kişisel Bilgiler ve Eğitim

25 Ocak 1977 tarihinde İstanbul'da doğan Sevgi Berna Biber, Kadıköy'ün Yeldeğirmeni semtinde büyüdü. Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) müzik bölümünden mezun olan Biber, sanat dünyasında çok yönlü bir kariyer oluşturdu.

Sanat Kariyeri

Sinema ve dizi filmlerinde çeşitli roller üstlenen Berna Biber, reklam filmlerinde de yer aldı. Bu geniş yelpazede rol alarak sanat dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Ayrıca, seslendirme çalışmalarıyla da tanınan sanatçı, birçok projede sesini duyurdu.

Müzikal Başarılar

2012 yılında, Oğuzhan Uğur ile birlikte "Terbiyesizim" adlı şarkıyı seslendirdi. Ayrıca, Oğuzhan Uğur'un "Panpa" adlı klibinde yer aldı. Athor isimli gotik metal grubunda solist olarak müzik kariyerini sürdürdü ve bu alandaki başarısıyla dikkat çekti.