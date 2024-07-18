Yayınlanma: 18.07.2024 - 20:01

Güncelleme: 18.07.2024 - 20:01

TLC'de yayınlanan "Temizlik Avcıları" programıyla tanınan Kadir Ezildi evleneceğini duyurmuştu. Kadir Ezildi'nin eş adayının kim olduğu belli oldu. Peki, Gamze Türkmen kimdir? Kadir Ezildi’nin nişanlısı kaç yaşında, nereli?

GAMZE TÜRKMEN KİMDİR?

1993 yılında Erzurum'da dünyaya geldi.??Gamze Türkmen, "Canlar Cananı Muhammed" ilahisini söyleyerek tanınan ses sanatçısı Fırat Türkmen'in kardeşi.