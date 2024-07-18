Gamze Türkmen kimdir? Kadir Ezildi’nin nişanlısı kaç yaşında, nereli?
Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi evlilik yolunda ilk adımı attı. En Hamarat Benim yarışmasının fenomen sunucusu Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen'e evlilik teklifinde bulunduğu anları da sosyal medya hesabında paylaştı. Peki, Gamze Türkmen kimdir? Kadir Ezildi’nin nişanlısı kaç yaşında, nereli?
TLC'de yayınlanan "Temizlik Avcıları" programıyla tanınan Kadir Ezildi evleneceğini duyurmuştu. Kadir Ezildi'nin eş adayının kim olduğu belli oldu. Peki, Gamze Türkmen kimdir? Kadir Ezildi’nin nişanlısı kaç yaşında, nereli?
GAMZE TÜRKMEN KİMDİR?
1993 yılında Erzurum'da dünyaya geldi.??Gamze Türkmen, "Canlar Cananı Muhammed" ilahisini söyleyerek tanınan ses sanatçısı Fırat Türkmen'in kardeşi.
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