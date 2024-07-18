Yayınlanma: 18.07.2024 - 10:51

Güncelleme: 18.07.2024 - 10:51

Temizlik programları ile tanınan Kadir Ezildi, nişanlanmasıyla birlikte kim olduğu yurttaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Sunucu Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine evlilik müjdesini verdi. Bir süredir evleneceği konuşulan ve sevgilisini sır gibi saklayan Ezildi, nihayet ilk kez nişanlısının yüzünü gösterdi. Peki, Kadir Ezildi kimdir? Kadir Ezildi kaç yaşında, nereli? Kadir Ezildi'nin nişanlısı kimdir? İşte ayrıntılar...

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Kadir Ezildi’nin Hayatı ve Kariyeri

Kadir Ezildi, 19 Mart 1995 tarihinde Konya’da doğmuş olup, şu anda 29 yaşındadır. Özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışmış olan Ezildi, İstanbul’da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşamaktadır. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve katıldığı televizyon programları sayesinde geniş kitlelere ulaşarak popülerlik kazanmıştır.

Kadir Ezildi Nereli?

Kadir Ezildi, baba tarafından Konyalı, anne tarafından ise Bayburtlu’dur.

KADİR EZİLDİ'NİN NİŞANLISI GAMZE ÖZTÜRK KİMDİR?

"En Hamarat Benim" programıyla tanınan sunucu Kadir Ezildi'den müjdeli haber geldi. Evlilik hazırlıkları yapan Kadir Ezildi, uzun süre sır gibi sakladığı sevgilisi Gamze Türkmen'i ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Ezildi ailesiyle birlikte söz ve nişan için Erzurum'a gitti. Nişanlısıyla yaptığı paylaşıma, "Hayatımın her anı Türk sineması tadında. En büyük eksiğim hayatımın başrol oyuncusuydu. Artık yeni mutlu senaryolarının yazarı olarak hayatıma hoş geldin" notunu düştü.

Ünlü sunucu Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen, 1 Mart 1993 yılında Erzurum'un Yakutiye ilçesinde doğmuş bir isimdir. Fırat Türkmen'in kardeşi olarak bilinen Gamze Türkmen, mütevazı kökenlerden gelip adını Türkiye'de duyurmuştur. Gamze Türkmen'in doğum tarihi hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte, genç yaşta Türkiye'nin televizyon dünyasında kendine yer edinmiştir. Eğitim hayatıyla ilgili detaylar ise bilinmemektedir. Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen'in ilişkisi, medyanın ve hayranlarının ilgisini çekmiştir. Kadir Ezildi, televizyon programlarındaki başarısıyla tanınan bir isimken, Gamze Türkmen de kardeşi Fırat Türkmen'in seslendirdiği "Canlar Cananı Muhammed" ilahisi ile bilinir.