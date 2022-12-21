Berna Laçin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kahve için ödediği paraya isyan etti
Ünlü oyuncu Berna Laçin, fahiş fiyatlara tepki gösterdi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda içtiği bir kahvenin fiyatını paylaşan Laçin, sosyal medyadan pahalılığa isyan etti.
Türkiye’de ekonomik krizin etkisini en çok gösterdiği sektörlerin başında yeme-içme sektörü yer alıyor. Aynı zamanda havalimanlarındaki yiyecek ve içeceklerin fiyatı da tartışılmaya devam ediyor.
"ŞU GÖRDÜĞÜNÜZ KAHVE..."
Son olarak ünlü oyuncu Berna Laçin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir kahveye 80 TL ödediğini açıkladı.
Kahvenin fotoğrafını Twitter'dan paylaşan oyuncu, "Şu gördüğünüz kahve 80 TeeeLeeee... Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan günaydın size" yazdı.
YORUMLARA TEPKİ GÖSTERDİ
Sabahın erken saatlerinde kahve içtiği için eleştiri almasına ise Laçin, "Ahhhha alttaki yorumları okuyun da damacana kahve içse ayılamayacak olanların yorumunu okuyun. Pahalılıktan şikayet eden yok sabah 6'da kahve içmek isteyen suçlu. Ah beeeeee" diyerek karşılık verdi.
"GAZA GELSENİZ KEŞKE..."
Ünlü oyuncu, bir takipçisinin, "Madem pahalı neden içersin be güzel ablam, bir de foto atıp gaza getirirsin" sözlerine, "Gaza gelseniz keşke! 1 kahveyi içmeyi de izah etmek zorundayız madem şöyle: Alana 3 saat önce geliyorsun. Bekleme salonlarında yer olmuyor. Haliyle bir yere oturmak istiyor insan. E boş olmaz bari 1 kahve alayım diyorsun. Yani minimum insanlık ihtiyaçları bunlar. Anormal olan ekonomi" cevabını verdi.
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