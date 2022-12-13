Burak Akkul: Sabiha Gökçen’de iki simit iki kahveye 265 lira verdim

'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul, fahiş fiyatlara tepki gösterdi. Akkul, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iki simit ve iki kahveye 265 lira verdiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2022 Salı, 15:53
Burak Akkul: Sabiha Gökçen’de iki simit iki kahveye 265 lira verdim
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Teve2'de yayımlanan 'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla havalimanındaki yiyecek fiyatlarına tepki gösterdi.

"İKİ SİMİT İKİ KAHVEYE..."

Akkul Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Sabiha Gökçen’de iki simit iki kahveye 265 lira verdim. Bütün gün konuşmak istemiyorum" ifadesini kullandı. 

Akkul'un paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.


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