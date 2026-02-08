Beslenmeyle gelen sakinlik: Stresi azaltan gıdalar nelerdir?

Günlük hayatın temposu, belirsizlikler ve yoğun iş yükü kaygı düzeyini artırırken, son yıllarda yapılan çalışmalar beslenmenin ruh hali üzerindeki etkisini daha görünür hale getirdi. Magnezyum, omega-3, B vitaminleri ve probiyotikler açısından zengin gıdalar; stresle baş etmede doğal bir destek sunuyor.

STRESİ AZALTMAYA YARDIMCI GIDALAR

Kuruyemişler (ceviz, badem, fındık)

Magnezyum ve sağlıklı yağlar açısından zengin olan kuruyemişler, sinir sisteminin dengelenmesine katkı sağlar. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde kaygı hissinin azalmasına yardımcı olabilir.

Yoğurt ve kefir

Bağırsak–beyin ekseni üzerinden ruh halini etkileyen probiyotikler, stres yönetiminde önemli rol oynar. Fermente süt ürünleri, serotonin üretimini destekleyen bağırsak florasını güçlendirir.

Tam tahıllar (yulaf, bulgur, tam buğday ekmeği)

Kan şekerini dengede tutan tam tahıllar, ani ruh hali dalgalanmalarının önüne geçer. Aynı zamanda B vitamini içeriğiyle zihinsel yorgunluğu azaltır.

Yağlı balıklar (somon, sardalya, uskumru)

Omega-3 yağ asitleri, beyin fonksiyonlarını destekler ve stres hormonlarının etkisini hafifletebilir. Haftada en az iki kez tüketilmesi önerilir.

Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı, roka)

Folat ve magnezyum açısından zengin olan bu sebzeler, sinir iletimini düzenleyerek sakinleştirici etki gösterebilir.

Bitter çikolata

Yüksek kakao oranına sahip bitter çikolata, mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salınımını destekler. Ancak porsiyon kontrolü önemli.

KÜÇÜK AMA ETKİLİ ÖNERİLER