Betül Arkın'dan duygulandıran 'Cüneyt Arkın' yorumu

Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın, oğlu Murat'ın doğum gününde eşi Arkın'ı andı. Betül Arkın mesajında "Canım eşim de yüreğimizde, yanımızdaydı. Çok iyi babaydın be Fahrettin…" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 11:19
Betül Arkın'dan duygulandıran 'Cüneyt Arkın' yorumu
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Geçen yıl 28 Haziran’da hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın büyük oğlu Murat Arkın yaş gününü kutladı. 

Murat Arkın, "Her kavuşma aslında bir ayrılık… Bu sene ben konuştum, sen dinledin babam. Her zaman her yerde benimle olmana rağmen anlatacak ne çok şey varmış. Sen bu fotoğrafların her yerindesin” ifadelerini kullandı. 

"ÇOK İYİ BABAYDIN BE..."

Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Arkın da oğlu Murat'ın doğum gününde eşi Cüneyt Arkın'ı andı. 

Murat Arkın'ın paylaşımına yorum yapan Betül Arkın, "Oğlum Murat’ım gelmiş, hoş gelmiş… Uzun yıllar sonra doğum gününü burada kutladık… Canım eşim, yoldaşım da yüreğimizde, yanımızdaydı. Çok iyi babaydın be Fahrettin…” dedi. 

NE OLUMŞTU?

Arkın için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törende konuşan eşi Betül Arkın, "Ben bu kadar çok sevildiğini gerçekten bilmiyordum. Gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı" ifadelerini kullanmıştı.


Cüneyt Arkın Betül Arkın

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