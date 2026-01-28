Beyaz'la Joker yarışmasında kriz çıktı: İşine son verildi!

Beyazıt Öztürk’ün sunduğu “Beyazla Joker” isimli program, reklam çalışmalarına rağmen istenilen izlenme oranlarına ulaşamadı.

Bu durum ise yapım arasında krize yol açtı.

REYTİNG KRİZİ PATLAK VERDİ

Kanal D’nin yeni yıl heyecanıyla tanıttığı Beyaz’la Joker yarışma programı, Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekranlara döndü ancak beklenen reyting başarısını elde edemedi. 3 milyon TL’lik dev ödül vaadiyle iddialı başlayan yapımda istenen izlenme seviyelerine ulaşılamayınca gerilim yükseldi.

İMALI PAYLAŞIM: 'NEYSE Kİ SEKTÖR KİMİN NE OLDUĞUNU BİLİYOR"

Programın yönetmeni Ahmet Zafer Demirci, yaşanan olumsuzlukların bedelini ödeyen isim oldu.

İşine son verilen Demirci, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beyaz’la Joker programıyla ilişkim kalmamıştır. Neyse ki sektör kimin ne olduğunu biliyor.”

Uzun bir aradan sonra Kanal D’de izleyici karşısına çıkan Beyazıt Öztürk’ün yeni projesi, başlangıçta büyük ilgi uyandırmış olsa da sonraki yayınlarda reytinglerde istenen ivmeyi yakalayamadı.