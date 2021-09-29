Beyaz spor ayakkabı 6 adımda nasıl temizlenir?

29 Eylül 2021 Çarşamba, 00:00

Caddede, sokakta toz ve kire karşı en hassas renklerden birisi beyaz tonlardır. Bu sebeple beyaz spor ayakkabılar da çabuk kirlenme eğilimindedir ve beyaz rengin kiri çok belli etmesi kişiyi rahatsız edebilir. Beyaz spor ayakkabı, düzenli temizlenmesi durumunda yeni alındığı gün gibi temiz, beyaz ve parlak bir görünüme sahip olabilir. Beyaz spor ayakkabı temizliğini evde uygulayabileceğiniz pratik yöntemlerle sağlamanız mümkün.

Daily Mail’de yer alan habere göre, bir ayakkabı markasında çalışan uzmanlar, beyaz spor ayakkabıların evde nasıl temizlenebileceğini anlattılar.

İşte, kabartma tozu, aseton ve hidrojen peroksit kullanılarak kişin 6 adımda uygulayabileceği pratik yöntem;

GEREKLİ OLAN MALZEMELER

- Su

- 5 yemek kaşığı kabartma tozu

- 1-2 yemek kaşığı bulaşık deterjanı

- 1-2 yemek kaşığı hidrojen peroksit

- Yumuşak kıllı diş fırçası

- Aseton

BEYAZ SPOR AYAKKABI NASIL TEMİZLENİR?

1- Bir kaseye biraz su ekleyin ve beş yemek kaşığı kabartma tozu dökün. Daha sonra bu karışımı yumuşak kıllı diş fırçanızla karıştırın.

2- Oluşan beyaz karışımın içine 1-2 yemek kaşığı bulaşık deterjanı ekleyin ve tekrar elementleri birleştirin.

3- Karışımın tamamlanması için 1-2 yemek kaşığı hidrojen peroksit ekleyin ve karıştırın. Böylece karışımınız hazır olacak.

4- Bu noktada ayakkabınızı temizleme işlemine başlıyorsunuz. Yumuşak kıllı diş fırçanızı alıp karışıma batırmalı ve ayakkabıyı dairesel hareketlerle fırçalamalısınız.

5- Daha sonra bir pamuğa aseton dökerek devam etmelisiniz. Asetonlu pamuğunuzla ayakkabınızın tabanını temizleyebilirsiniz.

6- Ayakkabınızın temiz ve beyaz görünmesi için son adım bağcık temizliği. Bunun için bağcıklarınızı çamaşır makinesinde yıkamanız yeterli olacaktır.