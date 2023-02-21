Beyaz TV'ye tepki gösteren Danla Bilic'e, Hayko Cepkin'den destek: 'Muhabir herkesten önce süreci atlatmış'

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 13:38

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 13:38

Depremlerin ardından yaptığı yardım paylaşımlarıyla bilinen ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, önceki akşam bir mekan çıkışı yanına gelerek "Gayet iyisiniz, bu süreci de hızlı atlatıyorsunuz" diyen Beyaz TV muhabirine tepki gösterdi.

Bilic, muhabire "Laf sokacağın son insan benim" yanıtını verdi. O anları Instagram hesabından yayınlayan Bilic "Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları bize uzatıp ahkam kesmemeyi öğreneceksiniz" dedi.

HAYKO CEPKİN'DEN DESTEK

Müzisyen Hayko Cepkin, sosyal medya fenomeni Bilic'e mikrofon uzatan Beyaz TV muhabirinin depremle ilgili sorularına tepki gösterdi ayrıca ünlü fenomene destek verdi.

Cepkin, "Kendilerinin ne yaptığını fark edemez halde olup, başkalarına kusur yüklemeye çalışan tiyniyetsizler bunlar" dedi.

Cepkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Muhabir herkesten önce süreci atlatmış normale dönmüş o kesin. Tüm sektör otururken o işinin başına geçmiş, ünlü kovalayıp tilki gibi keskin zekası ile laf bile çarpmış. Kendilerinin ne yaptığını fark edemez halde olup, başkalarına kusur yüklemeye çalışan tiyniyetsizler bunlar."

muhabir herkesten önce süreci atlatmış normale dönmüş o kesin. Tüm sektör otururken o işinin başına geçmiş, ünlü kovalayıp tilki gibi keskin zekası ile laf bile çarpmış.

Kendilerinin ne yaptığını farkedemez halde olup,

başkalarına kusur yüklemeye çalışan tiyniyetsizler bunlar https://t.co/A3mPjodi0g — HAYKO CEPKİN (@HAYKOCPQN) February 21, 2023

NE OLMUŞTU?

Danla Bilic, önceki akşam gittiği bir proje yemeğinin çıkışında Beyaz TV muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Beyaz TV muhabirleri, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 şiddetindeki depremler sırasında yemekte olan ve haberi aldığında yemekten ayrılan fenomene, "Gayet iyisiniz, bu süreci de gayet hızlı atlatıyorsunuz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerine destek veren ve depremzede hayvanlarla ilgilenen fenomen, muhabirin sözlerine, "Yapabileceğim başka bir şey yok yardım etmekten başka, laf sokmanıza gerek yok. Laf sokacağınız son insan benim" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Daha sonra bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Bilic, tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

“Röportajı Beyaz TV yayınlamadan ben yayınlıyayım. Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları bize uzatıp ahkam kesmemeyi öğreneceksiniz! Sırası değil demem gereken her şeye tam sırası diyorum unutmamak için. Bir tarafınız yiyorsa bu soruları muhattabına sorun bir işin ucundan tutmaya çalışan kimseye değil. Bu saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi değil hele ki en küçüğünden en büyüğüne bizi ayırmaya bölmeye çalışan kimseye hiç değil."