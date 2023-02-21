Beyaz TV'de deprem 'analiz'leri: 'Yüzde 90 yapay', 'Arkadaşlar bunu yazın'...

Beyaz TV’de HAARP uzmanı olduğu söylenen Ramazan Kurtoğlu, “Bu deprem yüzde 90, tetiklenmiş depremdir” demesi sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 11:40
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AKP'ye yakınlığıyla bilinen, Gökçeklere ait Beyaz TV'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin konuşulduğu "Ne Var Ne Yok" isimli program, ilginç "analiz"lere sahne oldu.

Programın sunucusu Türker Akıncı tarafından "HAARP uzmanı" diye takdim edilen Ramazan Kağan Kurtoğlu isimli yorumcu, Kahramanmaraş merkezli depremler için “Eğer tabii ile yapay olmayı mukayese ettiğimde yüzde 90 yapay tetikleme olduğunu düşünüyordum" dedi.

Sunucu Akıncı da bunun üzerine reji ekibine seslenerek "HAARP teknolojisinin kitabını yazmış Ramazan Kurtoğlu yüzde 90 yapay bir depremdir diyoır. Arkadaşlar bunu yazın" ifadelerini kullandı.

Programda bilimsel düşüncenin bir kenara atıldığı yorumu yapılan anlar, sosyal medyada gündem konulardan biri haline geldi.  


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