Saçınızın daha hızlı yağlanmasının neden olan 7 hata!

Yayınlanma: 03.04.2024 - 17:39

Güncelleme: 03.04.2024 - 17:39

Saçınızın daha hızlı yağlanmasının nedeni alışkanlıklarınız olabilir. İşte daha hızlı yağlanana saçların 7 nedeni!

SAÇINIZI ÇOK SIK YIKIYORSUNUZ

Aşırı şampuan kullanımı saçınızdaki doğal yağları yok edebilir ve saç derinizin daha fazla yağ üretmesine neden olabilir. Gün aşırı yıkamayı azaltmayı deneyin.

ÇOK FAZLA ŞEKİLLENDIRİCİ ÜRÜN

Şekillendirici ürünler saç derinizi tıkayabilir ve saçınızı yağlandırabilir. Arındırıcı bir şampuan veya saç derisi peeling ürünleriyle saçınıza detoks yapmayı deneyin.

ŞEKİLLENDİRİCİ ÜRÜNLERI YANLIŞ UYGULUYORSUNUZ

Ürünleri doğru şekilde kullanmak önemlidir. Ürünleri saç dipleri yerine uçlarınıa doğru uygulayın.

YANLIŞ BESLENİYORSUNUZ

Beslenmeniz saçınızın sağlığını etkiler. Şeker, süt ürünleri ve kırmızı et tüketimini azaltın. B6 vitamini veya esansiyel yağ asitleri takviyesi almayı düşünün.

YASTIK KILIFINIZI TEMİZLEMİYORSUNUZ

Kirli yastık kılıfları saç derinizde yağ birikimine neden olabilir. Haftalık olarak yastık kılıflarınızı değiştirin veya temizleyin.

SAÇINIZI ÇOK SIK FIRÇALIYORSUNUZ

Aşırı fırçalama saç derinizin daha fazla yağ üretmesine neden olabilir. Saçlarınızı geniş dişli bir tarakla nazikçe açın.

SAÇ KREMİNİ YIKAMIYORSUNUZ

Fazla saç kremi kullanmak veya düzgün yıkamamak saçınızı ağırlaştırabilir ve yağlı hissettirebilir. Haftada bir kez saç maskesi kullanmayı veya durulanmayan bir saç kremi kullanmayı deneyin. Saç kremi uygularken sadece saç tellerinin alt yarısına odaklanın.