Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'den 'Kızılcık Şerbeti' ekibiyle fotoğraf
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Abdullah Ünal karakterini canlandıran oyuncu Settar Tanrıöğen, dizideki rol arkadaşlarıyla bir araya geldi.
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Abdullah Ünal karakterini canlandırırken beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, dizideki rol arkadaşları Serkan Tınmaz, Emrah Altıntoprak ve Rahimcan Kapkap ile buluştu.
Dizide Metehan Ünal karakterini canlandıran oyuncu Rahimcan Kapkap verdikleri pozu "Settar abimiz bizi yemeğe çıkardı" notuyla paylaştı.
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