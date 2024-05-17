Beyin kanaması geçirmişti... Nuri Alço ilk kez görüntülendi!

Geçen aylarda evinde rahatsızlanan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen usta oyuncu Nuri Alço ilk kez görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 15:41
Beyin kanaması geçirmişti... Nuri Alço ilk kez görüntülendi!
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Usta oyuncu Nuri Alço, 6 Nisan’da Eskişehir'deki evinde rahatsızlanmıştı. Hastaneye kaldırılan Alço'nun beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti. Daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen 73 yaşındaki sanatçıya kalp pili takılmıştı.

Taburcu olan oyuncu, aylar sonra ilk kez görüntülendi. İstanbul'a gelen Alço, sinemacı Metin Devrim ile bir araya geldi.

Nuri Alço, ayrıca 'Sinema Güzeli' adlı yarışmasında juri koltuğuna oturdu.



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