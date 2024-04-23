Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço son durumunu paylaştı: 'Terk etmedi sevdan beni...'

Yayınlanma: 23.04.2024 - 19:16

Güncelleme: 23.04.2024 - 19:17

Geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanan ve kalp pili takılan oyuncu Nuri Alço taburcu oldu.

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki tedavisi tamamlanan oyuncu Nuri Alço, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilmişti.

"TERK ETMEDİ SEVDAN BENİ"

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, yaptığı sosyal medya paylaşımında eşinin bir fotoğrafını paylaşarak "Terk etmedi sevdan beni... 17 gün sonra şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

6 Nisan’da evinde rahatsızlanan Alço'nun beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti.