Beyin sisi nedir, nasıl giderilebilir?

Özellikle hafta sonu ardından iş veya çalışma ortamına geri dönmek zor gelebilir.

Bu zihinsel bulanıklık genellikle "beyin sisi" olarak adlandırılır ve kendi başına tıbbi bir durum olmasa da, konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık ve zihinsel yavaşlık gibi bilişsel semptomları ifade eder.

Yaygın nedenleri arasında menopoz veya perimenopoz sayılabilir, ancak aklınızda çok fazla şey olduğunda da ortaya çıkabilir.

Peki beyin sisini gidermek için neler yapılabilir?

Dr. Tharaka, BBC'nin Morning Live programında tavsiyelerini sıraladı.

1. KENDİNİZE KARŞI NAZİK OLUN

Beyin sisi herkesin başına gelebilir ve bu kişisel bir başarısızlık ya da olaylarla başa çıkamadığınızın bir işareti değildir.

Genellikle, beyninizin yorgun, stresli veya aşırı gergin olduğunun habercisidir.

Kendinize beyin sisinin genellikle geçici olduğunu ve ihtiyacınız olduğunda yavaşlamanın, görevleri devretmenin veya yardım istemenin sorun olmadığını hatırlatın.

Endişeleniyorsanız aile hekiminize başvurun.

2. RUTİNLER OLUŞTURUN

Günlerinizde belirli bir ritim tutturarak karar yorgunluğunu azaltmaya çalışın.

Gününüzün nasıl ilerleyeceğini öngörebilirseniz çalışma belleğiniz üzerindeki baskıyı azaltabilirsiniz.

Bir sonraki adımın ne olduğunu bilmek beyninizin sürekli olarak "Bugün ne yapıyorum?" diye sormasını engeller.

Bir sabah ve akşam rutini oluşturun, kıyafetinizi veya kahvaltıyı önceden hazırlamak gibi basit bir şey bile zihninizi sürekli karar vermekten kurtarır.

3. MOLA VERİN

Bazen ajandalarımızı art arda toplantılar, sosyal etkinlikler ve gündelik işlerle dolduruyor ve nefes alacak hiçbir aralık bırakmıyoruz.

Ancak sürekli bir şeyden diğerine atlamak beyninizin toparlanmasına zaman bırakmayarak beyin sisi riskini artırabilir.

Aktiviteler arasında vücut esnetmek, bir şeyler içmek, dışarı çıkmak veya sessizce oturmak için sadece 5-10 dakika bile olsa, bilinçli olarak kısa molalar planlamayı deneyin.

Bu yangın molalarını zihinsel tamponlar gibi düşünün.

Zihninize az önce yaptığınız şeyi işleme, süregelen stresten kurtulma ve bir sonraki adım için hazırlanma şansı verirler.

4. TAKVİMLER VE HATIRLATICILARI KULLANIN

Her randevuyu, görevi ve hatırlatıcı notu kafanızda tutmaya çalışmak hızla zihinsel dağınıklığa ve unutkanlığa yol açabilir.

Bırakın hatırlama işini teknoloji sizin yerinize yapsın. Zihninizde yer açmak için takvimleri ve hatırlatıcıları kullanın.

Yinelenen görevleri otomatik olarak gerçekleşecek şekilde planlayın.

Örneğin, ajandanızda her gün öğle yemeği için yer ayırın veya faturalar ve ev işleri için haftalık hatırlatıcılar ayarlayın.

Bu, sürekli olarak "Bir sonraki adımda neyi hatırlamam gerekiyor?" diye düşünmek zorunda kalmamanız anlamına gelir.

DİĞER ÖNEMLİ ETKENLER

Dr. Tharaka bu pratik günlük stratejilerin yanı sıra beyin sağlığını desteklemek ve odaklanmayı sağlamak için şunları öneriyor:

Uyku: Uykunun önemi tartışılmaz, beyninize dinlenmesi ve anıları pekiştirmesi için zaman verir. Her gece yedi ila dokuz saat arasında uyumayı hedefleyin.

Su: Vücudumuzun yaklaşık %60'ı sudur ve hafif dehidrasyon (susuz kalma) bile odaklanmanızı zorlaştırabilir. Bu nedenle yakınınızda su bulundurun ve düzenli olarak yudumlayın.

Aktivite: Vücudunuzu hareket ettirmek beyne giden kan akışını ve oksijeni artırır, bu da daha net düşünmenize yardımcı olur. Kısa yürüyüşlere çıkmayı, hafif bir koşu yapmayı veya düzenli olarak esneme hareketlerini deneyin.

Beslenme: Beyninizi işlenmiş gıdalar yerine tam tahıllı gıdalarla besleyin. Kolin beyin sağlığı için hayati önem taşıyan bir besin maddesidir, bu nedenle yumurta, balık ve fındık gibi kolin açısından zengin gıdalar tüketmek konsantrasyonu ve odaklanmayı destekleyebilir.

Stres: Kronik stres vücudu kortizol ile doldurur. Kortizol vücudun strese tepkisini düzenlemeye yardımcı olan bir hormondur ancak düşüncelerinizi bulanıklaştırabilir. Nefes egzersizleri, meditasyon ve hobiler yoluyla stresi azaltabilirsiniz.