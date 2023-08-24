İş ve ilişkilerde beynimizin yaptığı 5 yaygın hata!

Yayınlanma: 24.08.2023 - 21:50

Güncelleme: 24.08.2023 - 22:25

Beyin, milyonlarca yıllık evrimsel sürecin sonucunda gelişmiş karmaşık bir organdır. Ancak bu mükemmeliyeti, bazen bizi yanıltabilecek yanılsamalar yaratma eğilimindedir. Bu yanılsamalar, profesyonel başarımızdan kişisel ilişkilerimize, genel yaşam kalitemizden ruhsal sağlığımıza kadar birçok alanda sorunlara yol açabilir.

Beyin ve Sinir Bilimleri Enstitüsü'nden uzmanlara göre; "Çoğu insan, beynin sadece düşünmek için kullanıldığını düşünüyor ancak beynimiz aslında vücudumuzun tüm işleyişini kontrol ediyor. Alkol ve uyuşturucu gibi maddelerin beyin üzerindeki olumsuz etkilerini çoğumuz biliyoruz ancak az yağlı diyetlerin beynin doğru çalışmasını engellediğini pek çok insan bilmiyor. Özellikle omega-3 yağ asitleri beyin fonksiyonlarında kritik bir role sahip."

1. Doğrulama Yanlılığı:

Bu, insanların kendi inançlarına veya varsayımlarına uyan bilgilere daha fazla değer verme eğiliminde olmalarıdır. İş yerinde, bir projenin başarılı olacağına dair önyargılı bir inanca sahipseniz, bu inancınızı destekleyen bilgileri arama eğiliminde olabilirsiniz. Ancak bu, objektif değerlendirmeyi zorlaştırır ve bazen hatalı kararlar almanıza neden olabilir.

2. Hafıza Seçiciliği:

Olumsuz deneyimleri olumlu olanlardan daha sık hatırlama eğilimimiz vardır. Bu, özellikle travmatik olaylardan sonra post-travmatik stres bozukluğu gibi rahatsızlıklarda görülebilir. Ancak günlük yaşamda da, eski bir ilişkiden kaynaklanan olumsuz bir deneyimi yeni bir ilişkide tekrar etme korkusu olarak ortaya çıkabilir.

3. Yanlış Eşleştirme:

Bir olay veya durumu, geçmişteki benzer olaylarla eşleştirme eğilimindeyiz. Örneğin, geçmişte bir iş arkadaşıyla yaşadığınız bir sorunu, şu anki iş arkadaşınıza yansıtarak haksız bir ön yargıda bulunabilirsiniz.

4. Olan Bağlantıları Görememe:

Bazen, iki olay arasındaki gerçek ilişkiyi göz ardı edebiliriz. Bu, özellikle stres altında veya yorgunken daha yaygındır. Bu tür bir düşünce, işte veya kişisel ilişkilerde yanlış değerlendirmelere ve hatalı kararlara yol açabilir.

5. Aşırı Genelleme:

Bir kez başımıza gelen bir olumsuz olayın, sürekli olarak tekrarlanacağına inanma eğilimindeyiz. Bu durum, bir hata yapma korkusu yaratır ve risk almaktan kaçınmamıza neden olabilir.

Uzmanlar görüşlerine göre, beynimizin bu yanılsamaları, aslında bizi bilgi yükünden koruma amacı taşır. Ancak modern dünyada, bu kısayollar bazen bizi yanıltabilir. Farkındalık ve bilişsel terapi yöntemleri, bu yanılsamaların üstesinden gelmek için etkili araçlardır.

Beyninizin yaratmış olduğu bu hatalı düşünce ve algılama kalıplarını tanımak, onların üstesinden gelmeniz için ilk adımdır. Bu bilgi, hem işte hem de günlük yaşantınızda daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.