Beyşehir'de hasat başladı: Cipsin ana malzemesi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde cipslik patates üretim alanlarında hasat başladı.

Beyşehir'de hasat başladı: Cipsin ana malzemesi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2024 - 15:57

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ekiplerin yürütülen hasat dolayısıyla sahaya çıkarak hasat aşaması kontrollerine başladığı belirtildi. Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, çiftçilerle sahada buluşan ekiplerin yürüttüğü kontrolleri esnasında karantinaya tabi hastalık etmenleri yönünden incelemelerde bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, çiftçilerle bilgi alışverişinde bulunulurken patates hastalık zararlıları konularında bilgilendirmeler yapıldığı belirtilerek, üreticilerin bitkisel üretim hakkında İlçe Müdürlüğünden teknik destek alabileceği de hatırlatıldı.

Beyşehir’de yaklaşık 3 bin dekarlık alanda cipslik patates üretimi yapılırken, ortalama dekara 4,5-5 ton verim öngörülüyor.


Etiketler: #Beyşehir #konya

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