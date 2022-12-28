Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven filmi nerede çekildi?
Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven Amerikan yapmı komedi filmidir. Serinin ikinci filmi olan Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven filmi 139 dakika sürüyor. Peki, Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven filmi nerede çekildi?
Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven, Knives Out (2019) filminin devamıdır. Rian Johnson tarafından yazılan, yönetilen ve yapımcılığını üstlendiği film 2022 Aralık'ta Netflix'te yayımlandı.
BIÇAKLAR ÇEKİLDİ: GİZEMLİ BİR SERÜVEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Dünyaca ünlü dedektif Benoit Blanc, bir milyarder ve onun sıra dışı tiplerden oluşan arkadaş grubunun dâhil olduğu bir gizemi aydınlığa kavuşturmak üzere Yunanistan'a gider.
BIÇAKLAR ÇEKİLDİ: GİZEMLİ BİR SERÜVEN FİLMİNİN OYUNCULULARI KİM?
Daniel Craig
Edward Norton
Janelle Monáe
Dave Bautista
Kate Hudson
Kathryn Hahn
Leslie Odom Jr.
Jessica Henwick
Madelyn Cline
BIÇAKLAR ÇEKİLDİ: GİZEMLİ BİR SERÜVEN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven filminin çekimleri Yunanistan'da gerçekleşti.
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