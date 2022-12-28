Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven filmi nerede çekildi?

28 Aralık 2022 Çarşamba, 16:55

Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven, Knives Out (2019) filminin devamıdır. Rian Johnson tarafından yazılan, yönetilen ve yapımcılığını üstlendiği film 2022 Aralık'ta Netflix'te yayımlandı.

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ: GİZEMLİ BİR SERÜVEN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dünyaca ünlü dedektif Benoit Blanc, bir milyarder ve onun sıra dışı tiplerden oluşan arkadaş grubunun dâhil olduğu bir gizemi aydınlığa kavuşturmak üzere Yunanistan'a gider.

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ: GİZEMLİ BİR SERÜVEN FİLMİNİN OYUNCULULARI KİM?

Daniel Craig

Edward Norton

Janelle Monáe

Dave Bautista

Kate Hudson

Kathryn Hahn

Leslie Odom Jr.

Jessica Henwick

Madelyn Cline

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ: GİZEMLİ BİR SERÜVEN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?



Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven filminin çekimleri Yunanistan'da gerçekleşti.













