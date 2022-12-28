Bir Anlaşma filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2018 yılında vizyona giren Bir Anlaşma filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Bir Anlaşma filminin konusu ne? Bir Anlaşma filminin oyuncuları kim? Bir Anlaşma filminin IMDb puanı kaç?
Bir Anlaşma (The Glass House), yönetmenliğini Klaus Härö, senaristliğini Anna Heinämaa'nın üstlendiği, 2018 yapımlı bir drama filmidir.
BİR ANLAŞMA FİLMİNİN KONUSU NE?
Yaşlı bir sanat tüccarı, acı çeken kariyerini başarılı bir şekilde sona erdirmeyi vaat eden imzasız bir tablonun ardındaki tarihi araştırır.
BİR ANLAŞMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Heikki Nousiainen
Pirjo Lonka
Amos Brotherus
BİR ANLAŞMA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Bir Anlaşma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.
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