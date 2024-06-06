İznik'te hasat erken bitti: Kilosu 35 liraya düştü

Yayınlanma: 06.06.2024 - 12:34

Güncelleme: 06.06.2024 - 12:34

Bursa'nın İznik ilçesinin birçok mahallesinde ‘Napolyon' cinsi kiraz üretimi gerçekleştiriliyor. İznik'e bağlı Çiçekli Mahallesi'nde de kiraz üreticisi çiftçiler mevsimlerden dolayı bu yıl hasadın biraz erken bittiğini ve rekoltenin düşük olduğunu ifade ettiler. Kiraz ilk çıktığında bahçeden kilogramı 50 liraya satılırken, daha sonra bu fiyatın 35 liraya kadar düştüğü belirtildi.

Çiçekli'de üreticilik yapan Hasan Yakşi, bölgedeki farklı türdeki kiraz ağaçlarının önceki yıllarda daha fazla olduğunu ifade ederek, “Artık eskisi kadar ağaç yok. Aşırı yağışlardan dolayı, hasat zamanı kirazlar aşırı çatladı ve toplayamadık. Verim alamayınca da kiraz ağaçları söküldü. Daha önce bizim köyümüzde bir kişi 100-110 kişi kiraz toplarken, şimdi 10-20 kasa kiraz toplanıyor. Zamanla ağaçlar daha da azalacak gibi duruyor” dedi.

Kirazı istedikleri fiyattan satamadıklarını söyleyen Yakşi, "Hasat zamanında tam yağmurlar yağıyor ve verimlilik olmuyor. Bu yıl da geceleri çok soğuk oldu. Bir de ağaçların döllenme zamanında yağmurların yağması döllemenin de tam olmamasına sebep oldu. Bu yıl hasadımız da erken bitti” diye konuştu.

Bir başka üretici Evrim Mutlu ise 200 ağaçlık kiraz bahçesinde rekoltenin düşük olduğunu dile getirerek, “Geçen seneye bakarsak bu yıl üretim çok az. İklimler değişiyor ve istenilen verim alınamıyor. Geçen sene buradan güzel kiraz aldık, ağaçlar doluydu. Geçen yıl bir ağaçtan 4-5 kasa doldurduğumuzu biliyorum. Bizim ağaçlarımız daha yeni fidan. Büyük ağaç değil. Kiraz fiyatları da ucuza gidiyor. 50 liradan başladık, 35 liraya kadar fiyatlar düştü. Maliyetler de yükseldi. Bir işçinin maliyeti bin TL. Bir kişi sadece kendine toplayabiliyor. Durum böyle olunca, kesimler oluyor. Biz bu kiraz bahçesini kesip, şeftali bahçesine çevirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Herkesin şeftali fidanı dikmesi sonucunda bu meyvenin para etmeme ihtimalinin sorulması üzerine Evrim Mutlu, “Bu defa da şeftali patlayacak, çiftçi kiraza dönmeye başlayacak. Köylü nereden para kazanabilirse o işi yapmaya çalışıyor. Burası bizim 5-6 yıllık kiraz bahçemiz. Çok iyi baktık ama olmuyor” diye konuştu.