Buharkent'te hasat erken başlıyor: Yüksek rekolte bekleniyor

Yayınlanma: 06.06.2024 - 16:33

Güncelleme: 06.06.2024 - 16:34

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'ın Buharkent ilçesinde incir ağaçlarındaki ilekleme çalışmaları devam ederken, üreticiler de yeni sezona hazırlanıyor.

Taze incirin başkenti olarak adlandırılan ilçelerden olan Buharkent'te, incir üreticileri yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Üreticiler incir ağaçlarındaki ilek asımı çalışmalarını bu hafta itibariyle tamamlayacaklarını ifade etti. Bu yıl rekoltede iyi bir sezon geçirmeyi bekleyen üreticiler, "Verimin iyi olduğunu görüyoruz" diyerek, kuraklık ve bitki zararlılarından endişeli olduklarını belirtti. En az zarar ve en yüksek verim ile sezonu kapatmayı hedefleyen incir üreticileri kuraklıktan dolayı bu sene, sezonun bir hafta 10 gün daha erken geleceğini ön gördüklerini, Kurban Bayramı sonrasında ise turfanda incir ve erken eren incirle sezonu açmayı beklediklerini söyledi.