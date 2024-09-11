Biga'da ilk hasat başladı!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ilk çeltik hasadı yapılan etkinlikle gerçekleşti.

Biga'da ilk hasat başladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2024 - 17:59

Biga'ya bağlı Yeniçiftlik köyünde düzenlenen etkinlikle ilk çeltik hasadı yapıldı. Programa Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca, Biga Ziraat Odası Başkanı M. Güray Ergün ile üreticiler katılım sağladı. Etkinlikte Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, biçerdövere binerek, ilk hasadı yaptı. Programa ilişkin açıklama yapan Kaymakam Kayabaşı, "Ülkemizin en kaliteli çeltik ürünü 'Biga Çeltiği' hasadı ilçemizde başladı. Yeniçiftlik köyümüzde yapılan hasada katılarak tüm çiftçilerimize hayırlı hasatlar temennisinde bulundum. Çiftçilerimizin emeği, ülkemizin güvencesidir" dedi.


Etiketler: #biga #çeltik #hasat

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