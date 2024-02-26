Bilecik'e taşınıp Emekliler Köyü kurdular

Emekli olduktan sonra Bilecik'in İnhisar ilçesinde yıllar önce satın aldıkları araziye yaptırdıkları 38 evle bir köy oluşturan bir grup emekli, arkadaşlık ilişkileri ve dayanışmayla yaşamı daha kolay ve keyifli hale getirmenin tadını çıkarıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 15:16
Bilecik'e taşınıp Emekliler Köyü kurdular
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Emekli olan Nazif Turan, Olcay Günay ve Süleyman Özmen, 1996 yılında doğanın içinde yaşamaya karar vererek, İnhisar ilçesinin Sakarya Nehri kıyısında bulunan Çayköyü'ndeki 100 dönümlük alana ev inşa etmek için yapı kooperatifi kurdu.

Bunun üzerine Eskişehir, Sakarya ve Bilecik'te esnaftan memura farklı sektörlerden emekli olan 35 kişinin daha katılmasıyla satın aldıkları araziye 2000'de 38 ev yaptırıp aileleriyle nüfusu 100 kişiyi bulan "köyde" yaşamaya başladı.

Ev başına düşen yaklaşık birer dönümlük arazide domates, zeytin, incir ve nar yetiştiren emekliler, salça, zeytinyağı, tarhana gibi ürünleri de kendileri yapıyor. Site sakinleri, tavuk, kaz gibi kanatlı hayvanlar besliyor.

Emekli işçi Nafiz Turan, AA muhabirine, evlerinin bulunduğu konumun Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde bulunan kaplıcalara da yakın olduğunu söyledi.

Site sakinlerinden emekli memur Emine Turan ise çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirdiklerini dile getirerek, "Kendi salçamızı, zeytinyağımızı, tarhanamızı, kurutmalarımızı doğal olarak yapıyoruz. Doğal ortamda doğal ürünler yapıyoruz. Mevsimine göre doğal besleniyoruz. Temiz hava ve bol gıda, zamanımız burada güzel geçiyor." ifadelerini kullandı.


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