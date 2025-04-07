Bilim dünyasında devrim yaratacak buluş: Balık alerjisine karşı çözüm üretildi

Yayınlanma: 07.04.2025 - 23:43

Güncelleme: 07.04.2025 - 23:43

Deniz ürünleri alerjisi, birçok insanın balık ve kabuklu deniz ürünlerinden uzak durmasına neden oluyor. Ancak bilim insanları, laboratuvar ortamında yetiştirilen balıkların bu kuralı bozabileceğini keşfetmiş olabilir. Avustralya’daki James Cook Üniversitesi’nden bir ekip, yapay olarak üretilen Japon yılan balığında (unagi) alerjen seviyelerinin dramatik şekilde düştüğünü ortaya koydu.

YAPAY BALIKLAR ALERJİ RİSKİNİ AZALTIYOR MU?

James Cook Üniversitesi’nden Prof. Dr. Andreas L. Lopata liderliğindeki ekip, 2025 Dünya Alerji Kongresi’nde sundukları araştırmalarında laboratuvar ortamında yetiştirilen Japon yılan balığını detaylı bir şekilde inceledi. Ekip, bu balıklarda Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası İmmünoloji Derneği tarafından tanımlanmış 12 ana balık alerjeninin seviyelerini ölçtü.

Araştırmanın sonucunda, beklenenden çok daha düşük alerjen seviyeleri ortaya çıktı. En baskın balık alerjeni olan parvalbumin’in seviyelerinde 1000 kata kadar azalma tespit edildi. Üstelik bu sonuç, herhangi bir genetik müdahale ya da özel kimyasal işlem uygulanmadan elde edildi.

ALERJİ TESTLERİ UMUT VERİYOR

Ekip, teorik sonuçları pratikte de test etti. Balık alerjisi tanısı konmuş 100’den fazla çocukla oluşturulan bir veri tabanında, yapay yılan balığına karşı neredeyse hiçbir bağışıklık tepkisi gözlenmedi.

Prof. Lopata, “Bu çocukların çoğunda, hücre kültürüyle üretilen balıklara karşı çok az ya da hiç alerjik reaksiyon tespit etmedik,” diyerek bulguların güven verici olduğunu belirtti. Bu sonuç, deniz ürünleri tüketemeyen bireyler için potansiyel olarak yepyeni bir kapı açabilir.