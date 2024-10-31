Bilim insanından öpüşmenin evrimsel kökenine dair yeni teori: İnsanlar neden öpüşür?

Yayınlanma: 31.10.2024 - 15:57

Güncelleme: 31.10.2024 - 15:57

Yağmurda öpüşmek romantik komedilerde standart bir sahne olabilir ama düşündüğünüzde dudak dudağa buluşmak bizim için oldukça garip bir şey. "Evolutionary Anthropology" dergisinde yayınlanan bir makalede, bir bilim insanı öpüşmenin insanlarda neden evrimleşerek günümüzdeki aşk ve sevgi sembolü haline geldiğini araştırıyor.

EVRİMSEL PSİKOLOJİDEN YOLA ÇIKAN HİPOTEZLER

Araştırmacı Adriano R. Lameira, öpüşmenin nasıl evrimleştiğine dair çeşitli teorileri ele aldı. Bunlar arasında öpüşmenin bir tür "koklama" biçiminden, bebek emzirmekten veya annenin çiğnenmiş yiyecekleri yavrularına geçirmesinden kaynaklandığı fikri de vardı. Ancak Lameira konu hakkında, bu hipotezler öpüşmenin bağlamını ve işlevini açıklamakta zorluk çekiyor. Öpüşmenin beslenme amacı yoktur ve sadece bebekler tarafından veya onlara yapılır" dedi.

BÜYÜK MAYMUNLAR DA ÖPÜŞÜYOR

Büyük maymunlarda öpüşme benzeri bir davranış gözlemlenmiştir; bu genellikle iki maymunun barışmaya çalıştığı bir çatışmanın ardından ortaya çıkar. Lameira,"Büyük maymunlarda ağızdan ağıza temas nadirdir, temelde çatışma sonrası uzlaşma ve teselli davranışı olarak ortaya çıkar ve genellikle bunu tımarlama izler" diyor.

İnsanlar kürklerini kaybettikçe, bakımın süresi ve gerekliliği azaldı. Ancak, bu son bakım eylemi -dudaklara bastırma ve hafif bir emme yapma- sosyal bir jest olarak devam etmiş ve sonunda öpüşmeye dönüşmüş olabilir.