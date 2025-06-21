Bilim insanları açıkladı: Bu içecek kadınlarda yaşlanmayı geciktiriyor

Harvard Üniversitesi tarafından 47 binden fazla kadın üzerinde yapılan kapsamlı bir çalışmaya göre, orta yaşta (45-60 yaş arası) düzenli olarak kafeinli kahve tüketen kadınların 70 yaş ve sonrasında daha sağlıklı bir yaşam sürme ihtimali anlamlı şekilde artıyor.





ARAŞTIRMADA 47 BİN KADIN İNCELENDİ

Çalışma, 1984 yılından itibaren 47.513 kadın katılımcının beslenme ve sağlık verilerinin her dört yılda bir düzenli olarak toplanmasıyla gerçekleştirildi. Katılımcıların yaşam tarzı, eğitim seviyesi, fiziksel aktivite düzeyi, sigara ve alkol kullanımı gibi etkenler de analizde dikkate alındı. 2016 yılına gelindiğinde, bu kadınlardan 3.706’sı araştırmacıların “sağlıklı yaşlanma” olarak tanımladığı tüm kriterleri karşıladı: 70 yaş ve üzeri olmak, 11 büyük kronik hastalıktan muaf olmak, fiziksel ve zihinsel işlevlerini koruyabilmek. Verilere göre, günde 2-3 fincan kafeinli kahve içen kadınlar, daha sağlıklı bir yaşlılık dönemine sahip oldu.

ÇAY KAHVE KADAR ETKİLİ DEĞİL, KOLA TERS ETKİ YAPIYOR

Araştırmanın dikkat çeken yönlerinden biri, kahvenin diğer kafeinli içeceklerden net biçimde ayrışması. Çay ya da kafeinsiz kahve tüketiminin sağlıklı yaşlanma üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi gözlenmezken, kolalı içecekler ise tam tersi bir tablo çizdi.

Her fazladan içilen küçük bir bardak kolanın, sağlıklı yaşlanma olasılığını %20 ila %26 oranında düşürdüğü tespit edildi. Kafeinin kaynağı bu noktada belirleyici oldu: Kahve fayda sağlarken, işlenmiş, şekerli ya da gazlı içecekler zarar veriyor.

GÜNDE 2 FİNCAN YETERLİ

Kadınların günlük ortalama kafein tüketimi 315 mg civarındaydı ki bu da yaklaşık 3 küçük fincana ya da 1,5 büyük kupa kahveye denk geliyor. Araştırma, her ek fincan kahvenin sağlıklı yaşlanma ihtimalini %2 ila %5 oranında artırabileceğini ortaya koydu. Ancak bu etki kişiden kişiye değişebiliyor. Özellikle genetik olarak kafeine duyarlı olan bireylerde fazladan kahve tüketiminin fayda yerine zarar verebileceği uyarısı yapıldı. Mahdavi'nin önceki çalışmaları, genetik farklılıkların kafeinin sağlık üzerindeki etkilerini değiştirdiğini ve herkes için tek tip bir tavsiyede bulunmanın doğru olmayacağını ortaya koymuştu.