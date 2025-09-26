Bilim insanları açıkladı: Kakao flavanolleri damarları koruyor

Kakao çekirdeğinde bulunan doğal bileşikler, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde umut verici sonuçlar ortaya koyuyor. ABD’de yürütülen geniş kapsamlı bir klinik araştırmada, kakao özütü takviyesi alan katılımcılarda kalp-damar kaynaklı ölümlerde ciddi düşüş gözlendi. Bilim insanları, bu etkinin kakao flavanollerinin iltihaplanmayı azaltıcı gücü sayesinde gerçekleştiğini belirtiyor.

KAKAO ÖZÜTÜ KRONİK HASTALIKLARI ENGELLİYOR

Mass General Brigham araştırmacıları, kakao flavanolleri açısından zengin takviyelerin yaşlanmaya bağlı kronik hastalıkların önlenmesine katkıda bulunabileceğini açıkladı. Çalışmada özellikle “hsCRP” adı verilen iltihap belirteci üzerinde duruldu. Bu biyomarker, kalp-damar hastalıkları riskini artıran inflamasyonu gösteriyor. Araştırmaya katılanlarda hsCRP seviyeleri her yıl plasebo grubuna kıyasla yüzde 8,4 azaldı.

COSMOS DENEYİ: 21 BİN KATILIMCI

2014-2020 yılları arasında yürütülen COSMOS (Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study) adlı klinik deneyde, 60 yaş üstü 21.442 kişi takip edildi. Çift kör, plasebo kontrollü bu araştırma, kakao özütü takviyesi alanlarda kalp-damar hastalıklarına bağlı ölümlerde yüzde 27 düşüş olduğunu ortaya koydu.

Yeni çalışmada 598 katılımcının kan örnekleri incelendi ve inflamasyonla bağlantılı beş farklı protein ölçüldü: hsCRP, IL-6, TNF-α (pro-enflamatuar); IL-10 (anti-enflamatuar); IFN-γ (bağışıklık düzenleyici). En belirgin etki hsCRP’de gözlendi. Kadın katılımcılarda IL-6 düzeyinde küçük çaplı bir azalma da kaydedildi.

“ÇİKOLATA DEĞİL, KAKAO ÖZÜTÜ”

Araştırma ekibinden Dr. Howard Sesso, “Bulgularımız, kakao flavanollerinin kalp sağlığını geliştirdiğini ve iltihaplanmayı azalttığını gösteriyor. Ancak bu çalışma çikolata ile ilgili değil; çikolata çoğu zaman fazla şeker ve yağ içeriyor ve işleme sırasında flavanoller kayboluyor” dedi.

Sesso, kakao özütünde bulunan flavanollerin üzüm, çay ve böğürtlen gibi bitkisel besinlerde de bulunduğunu hatırlatarak, “Takviye kullanımı şart değil. Dengeli ve bitkisel ağırlıklı bir beslenme de aynı koruyucu etkiyi sağlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.

KALP VE YAŞLANMA İLİŞKİSİ

Bilim insanları, “inflammaging” olarak adlandırılan yaşlanmaya bağlı kronik iltihaplanmanın damar sertliği ve kalp hastalıklarının en önemli nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekiyor. Kakao flavanollerinin bu süreci yavaşlatabileceğini gösteren bulgular, beslenmeye dayalı yöntemlerin kalp sağlığında önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koyuyor.