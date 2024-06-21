Bilim insanları açıkladı: Yaşlılık tarihe mi karışıyor?

Yayınlanma: 21.06.2024 - 17:04

Güncelleme: 21.06.2024 - 17:04

Macaristan'ın Eötvös Loránd Üniversitesi'nden Dr Ádám Sturm ve Dr Tibor Vellai liderliğindeki uzmanlar, yaşlanma sürecine dair araştırma yaptı.

Ekip, "yer değiştirebilir elementler" (TE'ler) olarak bilinen parçaların genetik kodumuz içinde hareket ettiğini söylüyor. Çok fazla hareket ettiklerinde genetik kodun dengesini bozarlar ve bu da yaşlanmaya neden olabilir.

İyi haber şu ki Sturm, Vellai ve meslektaşları bu sinir bozucu TE'leri kontrol altına almanın bir yolunu buldular.

Aslında, Piwi-piRNA yolu adı verilen bu eylem, kanser kök hücreleri gibi yaşlanmayan bazı hücrelerde ve yaygın olarak "ölümsüz denizanası" olarak bilinen efsanevi Turritopsis dohrnii'de zaten doğal olarak meydana gelir.

Budapeşte'deki bilim insanları bir solucandaki bu yolu güçlendirmeyi başardılar ve bunun sonucunda solucanın yüzde 30 daha uzun yaşadığını buldular.

Bunu yaparak Sturm ve Vellai, TE'lerin aktivitesini kontrol etmenin gerçekten de yaşam süresini uzatabileceğini kanıtladı; bu, bir gün biz insanlara fayda sağlayabilecek heyecan verici bir ihtimal.

Araştırmacılar, çalışmalarını gerçekleştirmek için TE'lerin aktivitesini "aşağı düzenlemeye" (sakinleştirmeye) yönelik teknikler kullandılar.

Bunu solucanlardaki belirli TE'lere yaptıklarında denekler daha yavaş yaşlanma belirtileri gösterdi. Ayrıca, birden fazla TE'nin aynı anda kontrol edilmesi, ömrü uzatan etkileri daha da artırdı.

Ek olarak ekip, yaşlandıkça bu solucanların DNA'sında, özellikle de TE'lerde epigenetik değişiklikler (gen fonksiyonundaki değişiklikler) buldu.

Bu keşfin potansiyel sonuçlarını vurgulayan Vellai şunları söyledi: "Bu epigenetik modifikasyon, DNA'dan yaşı belirleyecek ve doğru bir biyolojik saat sağlayacak bir yöntemin önünü açabilir."

Başka bir deyişle, bilim insanları bu DNA elementlerini ve onları kontrol eden sistemleri daha iyi anlayarak yaşamımızı uzatmanın ve ileriki yıllarda sağlığımızı iyileştirmenin yollarını yakında bulabilirler.