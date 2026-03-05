Bilim insanları açıklıyor: Kellik gerçekten genetik mi?

Saç dökülmesi hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilen yaygın bir durum. Özellikle erkek tipi kellik olarak bilinen dökülme şeklinin büyük ölçüde genetik olduğu düşünülüyor. Ancak uzmanlar, saç dökülmesinin yalnızca DNA ile açıklanamayacağını; yaşam tarzı, hormonlar ve çevresel faktörlerin de önemli rol oynadığını belirtiyor.

GENETİK FAKTÖRLER SAÇ DÖKÜLMESİNDE NE KADAR ETKİLİ?

Bilimsel araştırmalar, saç dökülmesinin en yaygın nedenlerinden birinin genetik yatkınlık olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle erkek tipi saç dökülmesi olarak bilinen “androjenetik alopesi”, aile bireylerinde görülme olasılığı yüksek olan bir durum. Bu tip dökülmede saç kökleri zamanla zayıflıyor ve saç telleri giderek inceliyor.

Genetik faktörler, saç köklerinin hormonlara karşı hassasiyetini belirleyebiliyor. Bu durum da zamanla saçların seyrelmesine ve bazı bölgelerde tamamen dökülmesine yol açabiliyor.

HORMONLAR SAÇ DÖKÜLMESİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Saç dökülmesinde etkili olan bir diğer önemli faktör hormonlar. Özellikle dihidrotestosteron (DHT) adlı hormon, saç köklerinin küçülmesine neden olabiliyor. Bu durum saçların daha kısa sürede dökülmesine ve yeni saçların daha ince çıkmasına yol açabiliyor.

Hormonal değişiklikler sadece erkeklerde değil, kadınlarda da saç dökülmesine neden olabiliyor. Hamilelik, menopoz ya da tiroit sorunları da saç sağlığını etkileyebiliyor.

STRES VE YAŞAM TARZI DA ETKİLİ

Uzmanlara göre yoğun stres, düzensiz beslenme, uyku eksikliği ve bazı vitamin-mineral eksiklikleri de saç dökülmesini tetikleyebiliyor. Özellikle demir, çinko ve B vitamini eksikliği saç köklerinin zayıflamasına yol açabiliyor.

Bu nedenle saç dökülmesi yaşayan kişilerin yalnızca genetik faktörlere odaklanmak yerine yaşam tarzlarını da gözden geçirmesi öneriliyor. Dengeli beslenme, stres yönetimi ve doğru saç bakım alışkanlıkları saç sağlığının korunmasına katkı sağlayabiliyor.

SAÇ DÖKÜLMESİ TAMAMEN ÖNLENEBİLİR Mİ?

Uzmanlara göre genetik kaynaklı saç dökülmesini tamamen durdurmak her zaman mümkün olmayabiliyor. Ancak erken dönemde alınan önlemler ve uygun tedavilerle süreci yavaşlatmak mümkün olabiliyor. Saç dökülmesi uzun süre devam ediyorsa dermatoloji uzmanına başvurulması öneriliyor.