Bilim insanları kırmızı alarm verdi: Zombi geyik hastalığı nedir? Zombi geyik hastalığı belirtileri nelerdir? Zombi geyik hastalığı ölümcül mü? Zombi geyik hastalığı tedavisi var mı? Zombi geyik hastalığı Türkiye'de görüldü mü?

Yayınlanma: 25.12.2023 - 14:20

Güncelleme: 25.12.2023 - 14:20

Bilim insanları, ABD'de yüzlerce hayvanın "zombi geyik hastalığı"na yakalanmasının ardından bu hastalığın insanlara da bulaşabileceği uyarısında bulundu. Peki, Zombi geyik hastalığı nedir? Zombi geyik hastalığı belirtileri nelerdir? Zombi geyik hastalığı ölümcül mü? Zombi geyik hastalığı tedavisi var mı? Zombi geyik hastalığı Türkiye'de görüldü mü?

ZOMBİ GEYİK HASTALIĞI NEDİR?

Zombi geyik hastalığı, prion adı verilen anormal proteinlerin neden olduğu bir transmissible spongiform encephalopathy (TSE) türüdür. Bu hastalık, özellikle geyik, karibu ve benzeri geyik türlerini etkileyen bir enfeksiyondur.

ZOMBİ GEYİK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Huzursuzluk ve İstirahatsızlık: Hastalığın erken evrelerinde, etkilenen hayvanlar genellikle huzursuz ve istirahatsız bir davranış sergiler.

Koordinasyon Problemleri: Zombi geyik hastalığı ilerledikçe, hayvanlarda koordinasyon kaybı, titreme ve dengesizlik görülebilir.

Aşırı Tükürük ve Yutma Zorluğu: Ağızda aşırı tükürük üretimi ve yutma zorluğu gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Zayıflık ve Kas Atrofisi: Hayvanlar zamanla zayıflayabilir ve kas atrofisi gelişebilir.

ZOMBİ GEYİK HASTALIĞI ÖLÜMCÜL MÜ?

Zombi geyik hastalığı genellikle ölümcül bir hastalıktır. Hastalığın ilerleyici doğası ve henüz etkili bir tedavi yöntemi olmaması, hayvanların genellikle ölüme sürüklenmesine neden olur.

ZOMBİ GEYİK HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

Maalesef, zombi geyik hastalığına karşı etkili bir tedavi bulunmamaktadır. Prion hastalıkları genellikle tedavi edilemez ve yayılmasını durdurmak zordur.

ZOMBİ GEYİK HASTALIĞI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Zombi geyik hastalığı Türkiye'de resmi olarak bildirilmemiştir. Ancak, hastalık genellikle kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da çeşitli geyik türlerinde gözlemlenmiştir.

