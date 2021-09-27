Bilim insanları ortaya çıkardı: Çocuklar brokoliyi neden sevmiyor?

27 Eylül 2021 Pazartesi, 00:00

Avustralya'daki araştırmacılar brüksel lahanası, karnabahar ve lahanayı da içeren brassica sebze grubundan enzimlerin tükürükteki bakterilerle birleştiğinde kalıcı kokular üretebildiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, Journal of Agricultural and Food Chemistry adlı bilimsel dergideki yazılarında, ebeveynlerin ve çocuklarının esasen benzer koku seviyelerine sahip olduğunu ve ağızlarında aynı tür mikrobiyomları (bakterileri) paylaştığını ileri sürdü.

Fakat çocuklar sebzeleri yemeyi genellikle reddederken, yetişkinlerin zamanla kokulara tahammül etmeyi öğrendiği görülüyor.

Damian Frank liderliğindeki araştırmacılardan oluşan ekibin bilimsel dergideki yazısında, "Brassica sebzeleri ve insan tükürüğü arasındaki etkileşimler ağız içi koku gelişimini etkileyebilir. Bu da bireysel algı ve beğeniyle bağlantılı olabilir" dendi.

İlgili yetişkin/çocuk çiftleri arasında kayda değer bir ilişki olması ilginç bir bulgu.

Bilim insanlarına göre brassica sebzeleri, bitkideki bir enzimle etkileşime girince güçlü kükürtlü kokular üreten S-metil-L-sistein sülfoksit adı verilen bir bileşik içeriyor.

Bu durum, bazı insanlardaki ağız bakterilerince üretilen aynı enzim için de geçerli.

Önceki çalışmalarda, yetişkin tükürüklerinde değişen seviyelerde bu enzimin varlığı bulunmuştu. Fakat şimdiye kadar benzer durumun çocuklar için de geçerli olup olmadığı ve çocukların gıda tercihlerini etkileyip etkilemediği bilinmiyordu.

"KOKULARI DERECELENDİRMELERİ İSTENDİ"

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Avustralya'nın ulusal bilim ajansı CSIRO'daki ekip, bir adım daha ileri giderek çiğ ve buharda pişirilmiş karnabahar ve brokolide söz konusu kokuyu üreten ana bileşikleri tespit etti. Daha sonra, yaşları 6 ila 8 arasında değişen 98 çocuk ve ebeveynlerinden oluşan çiftlerden bu temel koku bileşiklerini derecelendirmeleri istendi.

Hem çocuklar hem de yetişkinlerin en az sevdiği şey çürük, kükürtlü ve tiksindirici kokuya sahip dimetil trisülfit oldu.

Sidney Üniversitesi gıda ve duyu bilimcisi Dr. Frank, bahse konu kokunun çocuklar için ne kadar nahoş olabileceğini ABC'ye şöyle açıkladı:

Bu gaz temelde osuruk ve çürüyen hayvanların kokularıyla ilişkilidir.

Tükürük örneklerini daha sonra ham karnabahar tozuyla karıştıran ekip, zamanla üretilen bileşik türlerini analiz etti.

Bireyler arasında büyük farklılıklar tespit etseler de çocukların genellikle ebeveynleriyle benzer seviyelere sahip olduğunu buldular. Araştırmacılar bunun açıklamasının muhtemelen benzer mikrobiyomlar olduğunu ileri sürüyor.