Bilim insanları “Süper Ahşap” üretti: Çelikten on kat güçlü altı kat hafif!

ABD’de geliştirilen yeni nesil bir malzeme, inşaat sektörünün geleceğini kökten değiştirebilir. InventWood adlı teknoloji şirketi, dayanıklılığı çeliği bile geride bırakan ve üstelik ondan çok daha hafif olan “Superwood” (Süper Ahşap) adlı ürünü ticari olarak piyasaya sürdü. Yaklaşık on yıllık araştırma sürecinin sonucu olan bu yenilikçi materyal, çeliğe yakın mukavemetiyle, çevre dostu yapıların önünü açacak potansiyele sahip.

AHŞABIN YENİDEN KEŞFİ: DOĞADAN ÇELİĞE RAKİP BİR MALZEME

Superwood’un mucidi, malzeme bilimci Prof. Liangbing Hu, on yıldan uzun süredir doğanın en eski yapı malzemesi olan ahşabı yeniden tanımlamak için çalışıyor.

Hu, Maryland Üniversitesi Malzeme İnovasyonu Merkezi’nde görev yaptığı dönemde ahşabın ana bileşenlerinden lignini kısmen çıkararak şeffaf ahşap üretmişti. Ancak asıl hedefi, ahşabı “doğal bir süper malzeme” haline getirmekti.

Hu ve ekibi 2017 yılında, ahşabı kimyasal olarak işleyip selüloz liflerini güçlendirerek ilk kez “çeliğe denk dayanıklılıkta” bir malzeme elde etti. Süreç; ahşabın su ve kimyasal karışımında kaynatılması, ardından yüksek basınç altında hücresel düzeyde sıkıştırılmasıyla tamamlanıyor. Sonuçta ortaya çıkan malzeme, yüksek yoğunluklu, aşırı sağlam ve uzun ömürlü bir yapı ürünü haline geliyor.

ÇELİKTEN HAFİF AMA 10 KAT GÜÇLÜ

InventWood’un açıklamasına göre Superwood, geleneksel ahşaptan 20 kat daha dayanıklı ve 10 kat daha yüksek bir mukavemet-ağırlık oranına sahip. Aynı zamanda darbelere karşı 10 kat daha dirençli.

Bu yoğunluk sayesinde malzeme mantar, böcek ve nemden etkilenmiyor ve yangın testlerinde en yüksek dayanıklılık sınıfını alıyor.

Şirketin Maryland’deki tesisinde üretilen Superwood’un imalat süresi artık günler değil, sadece birkaç saat sürüyor. İlk etapta dış cephe kaplaması, zemin döşemesi ve dış mekan mobilyaları gibi alanlarda kullanılacak. 2025 itibarıyla ise iç mekan uygulamaları duvar panelleri, zeminler ve mobilya parçaları hedefleniyor.

DAHA DAYANIKLI DAHA HAFİF VE DAHA ÇEVRECİ YAPILAR

Superwood’un inşaat sektöründe devrim yaratma potansiyeli, yalnızca dayanıklılığıyla sınırlı değil. Malzeme, çeliğe kıyasla yaklaşık yüzde 90 daha düşük karbon salımıyla üretiliyor. Bu da hem karbon nötr şehirler hedefiyle hem de sürdürülebilir mimari akımıyla tamamen uyumlu.

AHŞAP YAPILARIN YENİ ÇAĞI

Son yıllarda ahşap mimaride küresel bir dönüşüm yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanında ahşap gökdelenler inşa ediliyor. Örneğin ABD’nin Milwaukee kentinde bulunan Ascent MKE Kulesi (87 metre), dünyanın en yüksek ahşap binası unvanını taşıyor. Şimdi aynı şehirde 183 metrelik yeni bir ahşap kule projesi planlanıyor.