Bilimin sınırlarını zorlayan keşif: 'Hayalet parçacık' bulundu!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 14:45

Güncelleme: 14.02.2025 - 14:45

Bilim insanları KM3NeT adlı özel bir teleskop kullanarak Akdeniz'in dibinde “hayalet parçacık” olarak adlandırılan en yüksek enerjili kozmik nötrinoyu buldular. Nötrino, şimdiye kadar bulunan birkaç yüz nötrinodan 30 kat daha fazla enerjiye sahip.

Nötrinolar, maddenin içinden etkileşime girmeden geçebilen ve evrenin en ekstrem olaylarını incelemeye yardımcı olan “hayalet” parçacıklardır.

KM3NeT İşbirliği'nin ortak yazarlarından Brad K. Gibson, şunları söyledi:

“Bu tek nötrino, bir milyar uranyum atomunun parçalanmasından açığa çıkan enerji kadar enerji içeriyordu; nükleer fisyon reaktörlerimizin enerjisiyle bu küçük, ruhani nötrinonun enerjisini düşündüğümüzde akıllara durgunluk veren bir karşılaştırma.”

“ÖZEL KOZMİK HABERCİLER”

KM3NeT sözcü yardımcısı ve İtalya'nın INFN Ulusal Nükleer Fizik Enstitüsü'nde araştırmacı olan çalışmanın eş yazarı Rosa Coniglione, nötrinoların “özel kozmik haberciler” olduğunu açıkladı.

Coniglione, nötrinoların en enerjik olayların ardındaki mekanizmalar hakkında eşsiz bilgiler sağladığını ve bilim insanlarının evrenin en uzak noktalarını keşfetmelerine olanak tanıdığını sözlerine ekledi.

Bilim insanları parçacığın kökeni ve doğası hakkında emin değiller, ancak nötrinonun Samanyolu galaksisinin ötesinden geldiğine inanıyorlar. Bu durum, nötrinoyu neyin yarattığı ve evrenin öbür ucuna neyin gönderdiğine dair soruları gündeme getirirken, süper kütleli bir kara delik ya da kozmik ışınlar ile fotonlar arasındaki bir çarpışma gibi ekstrem ortamları da içeren olasılıkları gündeme getiriyor.

Melbourne Üniversitesi'nde teorik fizikçi olan Nicole Bell, KM3-230213A gibi yüksek enerjili nötrinoların Güneş gibi geleneksel nötrino kaynaklarından gelme ihtimalinin düşük olması nedeniyle parçacığın kökeninin bilinmediğini belirterek, “Bu yeni bir şeyin ya da henüz tam olarak anlayamadığımız bir şeyin ilk işareti olabilir” dedi.

Son yıllarda, Kübik Kilometre Nötrino Teleskobu veya KM3NeT için birçok algılama ünitesi, nötrino arayışına yardımcı olmak üzere Akdeniz'in dibine yerleştirildi.