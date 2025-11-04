Bilim insanları uyardı: Zombi solucanlar yok oluyor

“zombi solucanlar” derin denizlerden kayboluyor. Gözleri, ağızları ve sindirim sistemleri olmayan bu canlılar, ölü balina kemikleriyle beslenerek okyanus tabanında yaşam döngüsünün devamını sağlar. Ancak Kanada ve Avustralya’dan bilim insanlarının yürüttüğü on yıllık bir araştırma, bu türlerin artık görülmediğini ve bunun deniz ekosisteminde zincirleme bir çöküşe yol açabileceğini gösteriyor.

DERİN DENİZLERİN GİZEMLİ CANLILARI

Bilimsel adı Osedax olan zombi solucanlar, ölü balinaların iskeletlerine yerleşerek kemiklerin içine asit salgılar. Bu asit, kemiğin içindeki besinleri bakteriler aracılığıyla çözüp solucanlara enerji sağlar.

Ocean Networks Canada’dan biyolog Fabio De Leo, “Zombi solucanlar, balina iskeletine tüneller açarak diğer deniz canlılarının da bu alanı kolonileştirmesini sağlar. Bu sayede derin deniz ekosistemlerinin çeşitliliği artar,” dedi.

EKOSİSTEM İÇİN KÖTÜ HABER

Zombi solucanlar yalnızca kemikleri temizlemez; aynı zamanda deniz canlılarının “bağlantı ağı”nın bir parçasıdır. Bir iskelet üzerindeki yetişkin solucanlar, larvalarını yüzlerce kilometre uzağa yayarak yeni balina iskeletlerine ulaşmasını sağlar.

İKLİM KRİZİ DENİZ TABANINI BOĞUYOR

Bilim insanlarına göre bu gizemli yok oluşun nedeni, bölgedeki oksijen seviyelerinin kritik düzeyde düşmesi. Bu durum, okyanuslardaki ısınmanın bir sonucu olarak görülen oksijen minimum bölgeleri (OMZ) fenomeniyle ilişkilendiriliyor.

Araştırmanın ortak yazarı, Hawaii Üniversitesi’nden Craig Smith, “Okyanus ısındıkça oksijensiz alanlar genişliyor. Bu da balina iskeletleri ve odun yatakları gibi deniz tabanı ekosistemleri için felaket anlamına geliyor,” dedi.

KÜRESEL SONUÇLAR KAPIDA

Araştırmacılar, Frontiers in Marine Science dergisinde yayımlanan çalışmanın yalnızca bölgesel bir uyarı olmadığını vurguluyor. Zombi solucanların yokluğu, deniz tabanındaki karbon döngüsünü ve biyolojik çeşitliliği doğrudan etkileyebilir.