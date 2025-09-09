Bilim insanlarından sosyal medya dünyasına kötü haber: Geleceğin 'Influencer’ı böyle olacak!

Zoella’dan Molly-Mae Hague’e kadar birçok influencer, bugün göz alıcı görünümleriyle tanınıyor. Ancak Casino.org uzmanlarının tahminine göre, 2050 yılında sosyal medya yıldızları çok farklı bir görünüme sahip olacak.

Uzmanlar, “Ava” adlı grotesk modeli tasarlayarak, geleceğin influencer’ının yüzünü ve vücut yapısını hayal etti. Tekrarlanan yüz dolguları, ağır makyaj ve sürekli ekran kullanımı nedeniyle Ava’nın cildi düzensiz, çenesi sivri ve sırtı kambur. Uzmanlar, “Ava yarının sosyal medya yıldızının yüzü olsa da, her zaman bugünün uyarısıdır” dedi.

KAMBUR DURUŞ VE KRONİK AĞRILAR

BBC’nin 2023 raporuna göre, birçok influencer haftada 90 saate kadar çalışabiliyor ve çoğu zamanı telefonlarına eğilerek geçiriyor. Uzmanlar, bu aşırı ekran süresinin omurga sorunları ve kronik boyun ağrılarına yol açacağını belirtiyor. Ava’da görülen kambur duruş ve baş eğriliği, gelecekteki influencer’ların yaşayabileceği olumsuz etkileri temsil ediyor.

DÜZENSİZ CİLT VE “DİJİTAL YAŞLANMA”

Ava’nın yüzündeki düzensiz cilt, uzun süreli makyaj, sık kozmetik ürün değişimi ve LED ışığa maruz kalmanın sonucu. Uzmanlar, “Dijital yaşlanma, pigmentasyon değişiklikleri, ince çizgiler ve kalıcı iltihaplanmaya neden olabilir” uyarısında bulundu.

KOYU GÖZ HALKALARI VE KRONİK YORGUNLUK

Saatlerce ekran karşısında geçirilen zaman, canlı yayınlar ve içerik üretimi, Ava’nın göz altlarında belirgin torbalar ve koyu halkalara yol açıyor. Uzmanlar, düzensiz uyku ve gece geç saatlerde ekran kullanımı nedeniyle kronik yorgunluk, saç incelmesi ve alt göz kapaklarında şişmeye dikkat çekiyor.

AŞIRI DOLGUN YÜZ VE SİVRİ ÇENE

Kozmetik dolgu maddelerinin aşırı kullanımı, Ava’da şişkin yanaklar ve sivri bir “cadı çenesi” oluşturmuş. Uzmanlar, bu durumun yapay bir yüz dokusuna ve estetik komplikasyonlara yol açabileceğini belirtiyor.

SAÇ DÖKÜLMESİ

Ava’nın saçları da fotoğraf çekimleri ve sıkı saç modelleri nedeniyle zayıflıyor. Uzmanlar, saç köklerine uygulanan sürekli baskının saç dökülmesi, geri dönülmesi zor saç incelmesi ve kel noktalar yaratabileceğini vurguladı.

Casino.org uzmanları, Ava’nın görünümünün, gelecekte influencer yaşam tarzının fiziksel etkilerini gösterdiğini ve aşırı içerik üretimi, güzellik standartları ve sürekli ekran kullanımının sonuçlarını temsil ettiğini açıkladı.