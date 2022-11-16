Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı filminin konusu ne, oyuncuları kim?

16 Kasım 2022 Çarşamba, 12:33

Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı (The Osiris Child: Science Fiction Volume One), yönetmenliğindeki Shane Abbess'in, senaryosunu Brian Cachia ile birlikte paylaştığı, 2016 yapımlı bir bilim kurgu/aksiyon filmidir.

BİLİM KURGU BÖLÜM 1: SON SAVAŞÇI FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski bir hemşire olan Sy Lombrok, dünya dışı bir askeri sözleşmeli şirket olan Exor için çalışan bir teğmen Kane Sommerville ile birlikte insanlığı kurtarmak için bir maceraya atılır. Hedeflerden biri de, Kane'in 11 yaşındaki kızını kurtarmaktır.

BİLİM KURGU BÖLÜM 1: SON SAVAŞÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kellan Lutz

Daniel MacPherson

Isabel Lucas

BİLİM KURGU BÖLÜM 1: SON SAVAŞÇI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlenmiştir.