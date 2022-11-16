Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2016 yılında vizyona giren Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı filminin konusu ne? Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı filminin oyuncuları kim? Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı filminin IMDb puanı kaç?
Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı (The Osiris Child: Science Fiction Volume One), yönetmenliğindeki Shane Abbess'in, senaryosunu Brian Cachia ile birlikte paylaştığı, 2016 yapımlı bir bilim kurgu/aksiyon filmidir.
BİLİM KURGU BÖLÜM 1: SON SAVAŞÇI FİLMİNİN KONUSU NE?
Eski bir hemşire olan Sy Lombrok, dünya dışı bir askeri sözleşmeli şirket olan Exor için çalışan bir teğmen Kane Sommerville ile birlikte insanlığı kurtarmak için bir maceraya atılır. Hedeflerden biri de, Kane'in 11 yaşındaki kızını kurtarmaktır.
BİLİM KURGU BÖLÜM 1: SON SAVAŞÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kellan Lutz
Daniel MacPherson
Isabel Lucas
BİLİM KURGU BÖLÜM 1: SON SAVAŞÇI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlenmiştir.
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