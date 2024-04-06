Bilimden ilginç keşif: Hasat zamanında bitkiler çığlık atıyor!

Yayınlanma: 06.04.2024 - 14:21

Güncelleme: 06.04.2024 - 14:21

Yeni bir araştırmaya göre bitkiler, yoğun stres altındayken çığlık atıyor. Bilim insanları bu araştırmayı insanların duyamayacağı tıklama sesleri ile ortaya çıkardı.

BİTKİLER AKUT SIKINTI ANLARINDA ÇIĞLIK ATIYOR

Cell'de yayınlanan araştırma, bitkilerin bu çığlık seslerini akut sıkıntı zamanlarında çıkardığını gösterdi.

Tel Aviv Üniversitesi'den biyolog olarak görev yapan Lilach Hadany yaptığı açıklamada "Sessiz bir alanda bile aslında duymadığımız sesler var ve bu sesler bilgi taşıyor. Bu sesleri duyabilen hayvanlar var, dolayısıyla çok fazla akustik etkileşimin meydana gelme olasılığı var. Bitkiler böceklerle ve diğer hayvanlarla her zaman etkileşim halindedir ve bu organizmaların çoğu iletişim için sesi kullanır, dolayısıyla bitkilerin sesi hiç kullanmaması çok yetersiz olacaktır. Bulgular, stres altındaki bitkilerin inanılmaz derecede yüksek perdeden patlama seslerine sahip olduğunu, stres altındaki bitkilerin ise ses çıkarmadığını gösteriyor. Çalışmanın sıkıntılı tanımı, sapları kesilmiş veya kurutulmuş bitkileri içeriyordu. Ancak bitkilerin sesi nasıl ürettiği henüz belli değil" şeklinde konuştu.